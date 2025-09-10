moderate rain
НЕПОГРЕШИВИ ТРИК ЗА РЕШАВАЊЕ ПЛЕСНИ Ставите посуду са овим на прозор и више је неће бити

Како температуре падају, а јесен доноси кишу и влагу, многи се у домовима поновно сусрећу с проблемом кондензације и плесни.

Стручњаци зато препоручују једноставан и готово бесплатан трик, а то су посуде напуњене сољу постављене на прозорске даске.


Со природно упија влагу из ваздуха и тако смањује кондензацију на стаклима. Када се почне грудвати или влажити, потребно  је заменити свежом. Ова метода, тврде стручњаци, може знатно умањити ризик од настанка плесни, која се често појављује у хладнијим и влажним месецима.

Кондензација се јавља када топао и влажан ваздух из просторије наиђе на хладне површине, на пример прозорска стакла. Ако се не уклони, вишак влаге ствара услове за развој плесни, што може нарушити изглед и вредност дома, али и утицати на здравље. Наиме, плесан, осим што оштећује зидове, дрво и боју, може изазвати респираторне проблеме, алергије и инфекције, нарочито код осјетљивијих особа.

Express пише да, према подацима британског Министарства за становање, готово четвртина домаћинстава у Великој Британији могла би се у наредним годинама суочити с проблемом влаге и плесни.

Иако је со корисно и јефтино решење, стручњаци упозоравају да се најбољи резултати постижу комбинацијом мера. Препоручује се редовно проветравање, укључивање вентилатора у кухињи и купатилу, коришћење сушилица с одводом или сушење веша на отвореном. Помогло би и постављање поклопаца на лонце теком кувања те уградња квалитетне изолације или двоструких стакала. За веће проблеме постоје и преносни одвлаживачи ваздуха, као и друга средства која упијају влагу, попут силикагела.

Дневно.хр

