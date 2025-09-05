НИСУ СВИ ЗА ЗАБАВУ! Ови знакови хороскопа су НАЈДОСАДНИЈИ, свима иду на живце
Астролози тврде да ова карактерна црта има везе с астрологијом, па ако се налазите на овом списку, можда и не можете то да промените код себе...
Сви имамо барем једну особу у друштву или колегу на послу који нам исисавају енергију. Превише причају, гласни су, егоцентрични или се, пак, стално жале на нешто. Наводно, ова карактерна особина повезана је с астрологијом. Неки хороскопски знакови су досаднији од других, а ево и који.
Водолија
Људи рођени у овом знаку нису баш неки забављачи. Околини углавном нису занимљиви, јер су често негативно расположени.
Вага
Људи сматрају да су Ваге превише практичне и да им недостаје маште. Осим тога, њихова неодлучност људима црпи енергију поготово када су у питању ситне ствари.
Ован
Упорни су у спровођењу своје воље, па често остају сами, јер се околина умори од њихове потребе за доказивањем и инсистирања да су у праву током разговора. Иако они мисле да је њихово понашање занимљиво, ипак њихове шале или заједљиви коментари људима временом почну да иду на живце.
Рибе
Познате су као осећајан знак који је често лошег расположења. Људи их памте као некога ко се ретко смеје и забавља, па нису баш прво друштво које ће бити позвано на забаву.
Шкорпија
Темпераментни су и понекад људима у њиховој околини то почне да иде на живце, поготово онима који су мирније природе.