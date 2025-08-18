ОНИ ИМАЈУ НАЈВЕЋЕ ШАНСЕ ДА ДОЖИВЕ ШЛОГ Људи са овом крвном групом су у ризику ЕВО ШТА КАЖУ ДОКТОРИ
Научници са Универзитета Мериленд открили су да крвна група може утицати на ризик од раног исхемијског можданог удара, који настаје због блокаде крвотока у мозгу.
Истраживање је показало да особе са крвном групом А имају 16 одсто већи ризик од шлога, док људи са нултом крвном групом имају 12 одсто мању шансу да доживе мождани удар пре 60. године.
Студија, која је обухватила више од 600.000 здравих особа и 17.000 пацијената који су претрпели мождани удар, указује на повезаност између крвних група и тенденције ка формирању крвних угрушака.
Након проучавања генетичких профила, научници су утврдили да постоји јака веза између раног можданог удара и дела хромозома који одлучује да ли је ваша крвна група А, АБ, Б или 0.
- Након што смо укључили пол и друге факторе, утврдили смо да људи са нултом групом имају 12 одсто мање шансе да доживе мождани удар, док особе са А крвном групом имају 16 одсто већи ризик од шлога. У поређењу са другим групама, они имају највеће шансе да доживе мождани удар пре 60. године живота - наводи доктор Стивен Китнер, аутор ове студије, пише "New York Пост".
Међутим, узрок ове повезаности још није потпуно разјашњен, а истраживачи сугеришу да би већи ризик могао да буде повезан са склоностима за стварање угрушака и проблемима у циркулацији.
Иако ово истраживање пружа нове увиде, доктор Стивен наглашава се да не треба паничити, јер нису познати сви фактори који утичу на ризик од можданог удара.