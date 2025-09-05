ОНИ НИКАКО НЕ БЛИСТАЈУ У СЕКСУ Често умеју да разочарају, али када се опусте…ПОСТАЈУ ЉУБАВНИЦИ које ћете памтити цео живот!
Сазнајте зашто овај самоуверени знак понекад не испуњава очекивања и како може постати љубавник који се памти!
Људи упражњавају интимне односе како би обострано уживали, делили интиму, љубав или само задовољавају еротску глад.
Међутим, према тврдњама астролога, један знак се посебно слабо сналази у кревету.
Реч је, на изненађење многих, о лавовима.
Лавови су по природи пуни самопоуздања па чак и помало умишљени, но како кажу звезде, ради се и о хороскопском знаку који се најслабије сналази у кревету.
Прецизније, имају потенцијала да постану јако добри, но за то им је потребан и врло стрпљив партнер који их неће осуђивати, пише Најжена.
Зато му немојте замерити ако понекад није за испробавање нових ствари, ако воли оне устаљење те заспи одмах након секса.
Није ствар у партнеру, него у њима.
Но једном кад се опусте и стекну потребну сигурност, Лавови могу постати врло добри љубавници које нећете лако заборавити.