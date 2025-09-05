overcast clouds
25°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОНИ НИКАКО НЕ БЛИСТАЈУ У СЕКСУ Често умеју да разочарају, али када се опусте…ПОСТАЈУ ЉУБАВНИЦИ које ћете памтити цео живот!

05.09.2025. 19:50 20:03
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Сазнајте зашто овај самоуверени знак понекад не испуњава очекивања и како може постати љубавник који се памти!

Људи упражњавају интимне односе како би обострано уживали, делили интиму, љубав или само задовољавају еротску глад.

Међутим, према тврдњама астролога, један знак се посебно слабо сналази у кревету.

Реч је, на изненађење многих, о лавовима.

Лавови су по природи пуни самопоуздања па чак и помало умишљени, но како кажу звезде, ради се и о хороскопском знаку који се најслабије сналази у кревету.

Прецизније, имају потенцијала да постану јако добри, но за то им је потребан и врло стрпљив партнер који их неће осуђивати, пише Најжена.

Зато му немојте замерити ако понекад није за испробавање нових ствари, ако воли оне устаљење те заспи одмах након секса.

Није ствар у партнеру, него у њима.

Но једном кад се опусте и стекну потребну сигурност, Лавови могу постати врло добри љубавници које нећете лако заборавити.

Астро љубавни пар Лоши лав
Извор:
Пинк.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај