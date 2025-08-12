ОТКРИЈТЕ КО ЈЕ ВАШ АНЂЕО ЧУВАР И КАКО ВАС ВОДИ КРОЗ ЖИВОТ Тајна личног заштитника je скривена у вашем датуму рођења
Многи верују да у животу никада нисмо сами – уз нас је увек наш анђео чувар, невидљиви савезник који нас води, штити и даје снагу када нам је најпотребније.
Према древним духовним веровањима, свако од нас има свог личног анђела чувара, а само на основу датума рођења можете открити ко је ваш и на који начин вас подржава.
Поступак је једноставан: саберите све цифре свог датума рођења док не добијете једноцифрен број (осим ако је резултат 11, 22, 33 или 44). На пример, ако сте рођени 28.4.1956:
2+8+4+1+9+5+6 = 35 → 3+5 = 8.
Погледајте ко је ваш анђео чувар и како вам помаже:
Број 1 – Raguel
Анђео правде и истине. Даје вам храброст да се заузмете за себе, чува ваш интегритет и подсећа да се исплати бити праведан.
Број 2 и 11 – Uriel
Светло у најмрачнијим тренуцима. Доноси мудрост, јасноћу и способност да пронађете прави пут чак и када све изгледа изгубљено.
Број 3 – Jophiel
Носилац позитивне енергије, креативности и инспирације. Помаже да решите проблеме, процветате и искористите свој пуни потенцијал. Идеалан савезник када вам треба подршка у послу и љубави.
Број 4 и 22 – Haniel
Анђео прихватања и унутрашње осетљивости. Помаже да препознате и утичете на промене у свом окружењу. Његова подршка доноси олакшање и осећај унутрашњег мира.
Број 5 – Jeremiel
Показује дугу након олује. Помаже да реално сагледате живот, извучете поуке из тешких тренутака и наставите даље јачи него пре.
Број 6 и 33 – Mihael
Заштитник од свих облика негативности. Његова енергија чисти пут од препрека и штити вас од завидних људи и лоших енергија.
Број 7 – Rafael
Анђео истине и исцељења. Помаже да вратите баланс у живот, посебно када је здравље у питању.
Број 8 и 44 – Raziel
Буди интуицију и открива скривене одговоре. Помаже да разјасните недоумице и доносите мудре одлуке.
Број 9 – Ariel
Посвећен онима који штите друге. Учи вас како да будете покретач позитивних промена и снага подршке у својој заједници.