clear sky
34°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОТКРИЈТЕ КО ЈЕ ВАШ АНЂЕО ЧУВАР И КАКО ВАС ВОДИ КРОЗ ЖИВОТ Тајна личног заштитника je скривена у вашем датуму рођења

12.08.2025. 18:02 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
K1info
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija AI

Многи верују да у животу никада нисмо сами – уз нас је увек наш анђео чувар, невидљиви савезник који нас води, штити и даје снагу када нам је најпотребније.

Према древним духовним веровањима, свако од нас има свог личног анђела чувара, а само на основу датума рођења можете открити ко је ваш и на који начин вас подржава.

Поступак је једноставан: саберите све цифре свог датума рођења док не добијете једноцифрен број (осим ако је резултат 11, 22, 33 или 44). На пример, ако сте рођени 28.4.1956:

2+8+4+1+9+5+6 = 35 → 3+5 = 8.

Погледајте ко је ваш анђео чувар и како вам помаже:

Број 1 – Raguel

Анђео правде и истине. Даје вам храброст да се заузмете за себе, чува ваш интегритет и подсећа да се исплати бити праведан.

Број 2 и 11 – Uriel

Светло у најмрачнијим тренуцима. Доноси мудрост, јасноћу и способност да пронађете прави пут чак и када све изгледа изгубљено.

da
Фото: freepik, ilustracija AI

Број 3 – Jophiel

Носилац позитивне енергије, креативности и инспирације. Помаже да решите проблеме, процветате и искористите свој пуни потенцијал. Идеалан савезник када вам треба подршка у послу и љубави.

Број 4 и 22 – Haniel

Анђео прихватања и унутрашње осетљивости. Помаже да препознате и утичете на промене у свом окружењу. Његова подршка доноси олакшање и осећај унутрашњег мира.

Број 5 – Jeremiel

Показује дугу након олује. Помаже да реално сагледате живот, извучете поуке из тешких тренутака и наставите даље јачи него пре.

Број 6 и 33 – Mihael

Заштитник од свих облика негативности. Његова енергија чисти пут од препрека и штити вас од завидних људи и лоших енергија.

Број 7 – Rafael

Анђео истине и исцељења. Помаже да вратите баланс у живот, посебно када је здравље у питању.

Број 8 и 44 – Raziel

Буди интуицију и открива скривене одговоре. Помаже да разјасните недоумице и доносите мудре одлуке.

Број 9 – Ariel

Посвећен онима који штите друге. Учи вас како да будете покретач позитивних промена и снага подршке у својој заједници.

анђеоски број датуми рођења чувари
Извор:
K1info
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај