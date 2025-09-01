clear sky
НЕСТАЋЕ ДУГОГОДИШЊЕ БРИГЕ

НЕБО ЋЕ ИМАТИ МИЉЕНИКЕ У СЕПТЕМБРУ Астролошка прогноза из Индије НАЈАВЉУЈЕ НЕВЕРОВАТАН МЕСЕЦ

01.09.2025. 09:38 09:52
Пише:
Дневник
Извор:
zena.blic.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Стиже нам септембар, а са њим и веома позитивне промене за ова четири знака, судећи по прогнозама астролога из Индије.

Хороскопски знаци којима се у септембру мења живот набоље:

Бик

Венера, која влада Биковима, прећи ће из Близанаца у знак Рака, што ће такође донети свеже и корисне промене у њиховим животима. Можете ући у нову романтичну везу која ће вам пријати на дуже стазе. Решићете финансијске бриге. Биће вам доступан разноврстан извор прихода. 

Рак 

Поједини Ракови можда доживе веридбу у септембру. Можда ће покренути нови посао и због тога би могли да путују у разне градове. Ракови, унапредићете свој начин живота и уложићете у свој изглед и бригу о себи, кажу индијски астролози. 

Лав

Владајућа планета Сунце је у вашем знаку. Биће то време значајних промена и донећете важне одлуке које ће се на крају испоставити као најбоље. Ваше расположење ће се поправити јер су пријатне ствари на помолу. Стећи ћете нове вештине, доживети значајан финансијски напредак и имати приступ разним пословним могућностима. Жеља да љубав уђе у ваш живот захтева да отворите своје срце. Будите оптимисти. 

Водолија

Промене ће се дестии на пољу студија, запослења, финансија и професије. Открићете разне повољне шансе, али морате уложити одговарајуће напоре. Људи око вас ће ценити ваше присуство и сматрати вас важним, а можда ћете добити значајну пословну понуду или добити признање за ваш постојећи посао, пише timesofindia.indiatimes.com.

(zena.blic.rs)

