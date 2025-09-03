ОВОГ ДАТУМА РАЂАЈУ СЕ НАЈУСПЕШНИЈИ ЉУДИ Судбина им сама ОТВАРА врата, док други могу само да сањају
Симболика датума рођења фасцинира људе вековима, а најновије истраживање показало је да тренуци када смо угледали светло дана могу имати везе са успехом.
Стручњаци су анализирали 1.000 добитника најпрестижнијих признања—Оскара, Пулицера, Нобелове награде и других—и открили који датуми рођења су се најчешће понављали међу њима.
Најуспешнији датуми рођења
Највише лауреата, њих 11, рођено је 30. априла, што га чини самим врхом листе. Следи 27. април са осам добитника.
Иако истраживање не може да предвиди судбину сваког појединца, занимљиво је видети поклапања са најпознатијим именима и њиховим наградама. Ако вам датум рођења стиже између датума на листи, можда само поткрепљујете стару мудрост: срећа прати храбре… или оне рођене у правом тренутку!
Месеци са највише лауреата
Анализа по месецима показује да је април најплоднији за каријерне успехе – чак 99 лауреата има рођендан у том периоду. На другом месту је новембар са 94, а трећи је март са 92 добитника. С друге стране, због мањег броја дана, фебруар је најслабије оцењен са само 58 лауреата, док га прате децембар (71) и август (75).