Песма за Евровизију 2025: ПОГЛЕДАЈТЕ комплетан списак свих ТАКМИЧАРА и њихових композиција, као и РАСПОРЕД по полуфиналима

У оба полуфинала представиће се по 15 композиција, а најбољих осам из сваког полуфинала бориће се 2. марта у великом финалу за победу.

Најбоља песма по гласовима публике и стручног жирија представљаће Србију на Песми Евровизије у Базелу.

Утврђен је и распоред учесника такмичења по полуфиналима, која ће бити одржана 25. и 27. фебруара, као и редослед наступања.

Прво полуфинале:

Bojana x David – Шесто чуло

музика: Борис Суботић

текст: Виолета Михајловска, Борис Суботић

аранжман: Марко Дрежњак

Игор Симић - Не могу

музика: Andreas Björkman, Aдриана Пупавац, Udo Mechels

текст: Владимир Даниловић

аранжман: Andreas Björkman, Udo Mechels, Борис Крстајић

Вампири - Теби треба неко као ја

музика: Александар Ераковић

текст: Александар Ераковић

аранжман: Александар Ераковић, Саша Петров, Оливер Јовановић

Наташа Којић - Up and Down

музика: Наташа Којић

текст: Наташа Којић

аранжман: Наташа Којић

Tropico - AI

музика: Александар Цветковић

текст: Саша Милошевић, Теодора Радовановић

аранжман: Александар Цветковић

Jelena Aleen - Камелеон

музика: Бане Опачић

текст: Бане Опачић

аранжман: Маријо Пајић

Filarri - Meet and Greet

музика: ANTI

текст: ANTI

аранжман: A.N.D.R.

Круз Роуди - Све и одмах

музика: Младен Ракић, Немања Ђорђевић, Данило Миливојевић

текст: Младен Ракић, Немања Ђорђевић, Данило Миливојевић

аранжман: Младен Ракић, Немања Ђорђевић, Данило Миливојевић

Milan Nikolić feat. Caka - Storia del amor

музика: Владимир Граић, Милан Николић

текст: Милан Милетић

аранжман: Дејан Аксић

Ana & The Changes - Бринем

музика: Ана Ћурчин

текст: Ана Ћурчин, Ивана Бутиган

аранжман: Shane Berry, Ана Ћурчин, Милан Бјелица, Горан Антовић

Исказ - Трендсетер

музика: Зоран Стефанов

текст: Зоран Стефанов

аранжман: Зоран Стефанов

Harem Girls - Аладин

музика: Немања Антонић

текст: Иван Вукајловић, Сања Вучић, Катарина Ђулић, Titta Foureira

аранжман: Немања Антонић

Бибер - Да ми се вратиш

музика: Растко Аксентијевић

текст: Растко Аксентијевић

аранжман: Растко Аксентијевић, Дамњан Аксентијевић, Владан Поповић

МИЛА - GAIA

музика: Rap Gorilla

текст: Rap Gorilla, Данило Богојевић - Noir

аранжман: Rap Gorilla

Антон - У град

музика: Антон

текст: Антон

аранжман: Владимир Богдановић

Друго полуфинале

Ивана Штрбац - Ла Ла Ла

музика: Angellina

текст: Angellina

аранжман: Иван Франовић

Jett Vega - Ролеркостер

музика: Maya Lavelle

текст: Зоран Лековић, Maya Lavelle, Нена Лековић

аранжман: Andre Blanco, Benny Thol, Maya Lavelle, Андрија Лазаревић

Принц - Мила

музика: Душан Бачић

текст: Душан Бачић

аранжман: Дејан Николић

Маршали - По полицама сећања

музика: Страхиња Танасијин

текст: Страхиња Танасијин

аранжман: Маршали, Горан Васовић

Душан Куртић - Богиња

музика: Душан Куртић, Иван Куртић

текст: Душан Куртић

аранжман: Душан Куртић, Алберт Зекић Бахиер

Тања Бањанин - Ја сам боља

музика: Тања Бањанин

текст: Тања Бањанин, Новак Пејић, Сташа Бањанин

аранжман: Војислав Аралица

там - ДУРУМ ДУРУМ

музика: Тамара Поповић - там, Ивана Лукић – Jymenik, A.N.D.R.

текст: Тамара Поповић - там

аранжман: A.N.D.R.

GIFTS & ROSES - До краја времена

музика: Јован Матић

текст: Јован Матић

аранжман: Жарко Дунић, Живко Грчић, Лука Пулетић

Lensy - Хвала ти

музика: Стјепан Јелица Албино

текст: Андријано Кадовић Ајзи

аранжман: Теодор Иванчевић Нијетео

Седлар - Очи боје земље

музика: Александар Седлар

текст: Александар Седлар

аранжман: Александар Седлар

Маја Николић - Жали срце моје

музика: Горан Ратковић Рале, Александар Кобац

текст: Миладин Богосављевић, Александар Дилан

аранжман: Александар Кобац, Горан Ратковић Рале, Кристијан Јовановић

Мими Мерцедез - Турбо журка

музика: Милена Јанковић

текст: Милена Јанковић

аранжман: Mattia Stanišljević, Милош Ђорђевић

Оxајо - МаМа

музика: Душан Страјнић, Марко Ајковић, Дарио Вуксановић

текст: Душан Страјнић, Марко Ајковић, Дарио Вуксановић

аранжман: Душан Страјнић, Марко Ајковић, Дарио Вуксановић

Vukayla - MASK

музика: Сара Вукајлов – Vukayla, Melquiades Alvarez Cobos Melqui

текст: Сара Вукајлов – Vukayla

аранжман: Melquiades Alvarez Cobos Melqui

AltCtrl - Мамурна јутра

музика: Димитрије Борчанин, Алекса Вучковић

текст: Алекса Вучковић

аранжман: Димитрије Борчанин

Овогодишња „Песма за Евровизију“ биће својеврсна арт планета - ода уметности са поруком да је сваки човек уметничко дело.

Победник фестивала представљаће Србију на „Песми Евровизије“ која ће се у мају ове године одржати у Базелу.

Гледаоци и слушаоци РТС-а ће моћи да прате такмичење на нашим програмима, као и путем платформи РТС Планета и РТС Звук. Пренос такмичења биће доступан и на Јутјубу.