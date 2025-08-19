ЗАШТО МАЧКУ НЕ ТРЕБА ДА ГЛЕДАТЕ У ОЧИ? Старо народно веровање потврдила наука, у погледу је нешто неочекивано
Мачке су чудна бића и невероватни љубимци, оне су и предатори који су људи постепено припитомљавали.
И колико год су блиске са људима, ове животиње сачувале су своје природне инстинкте и нагоне. Једна од њихових карактеристика која не може да вам промакне јесу њихове очи. Мачје очи су прелепе и јединствене, очи које сијају у мраку. Зато одувек привлаче пажњу и око њих су се током читаве историје испредале контраверзе и приче, за њих су људи везивали веровања и сујеверја.
Према старом народном веровању, не смете да гледате мачку право у очи - зато што она тако исисава енергију.
Мачке су у прошлости сматране животињама које помажу чаробњацима и вештицама, па су им се приписивале натприродне способности.
Наравно да ова народна веровања и сујеверја нису тачна, али и наука тврди да мачку не смете гледати у очи.
Дуги равни поглед право у очи мачке доживљавају као агесију, позив на лов и код њих се у таквој ситуацији јавља потреба да нападну, ма колико да су миле и питоме.
Такође, мачке које живе на улици користе контакт очима да застраше противника.
Све то се објашњава тиме што је вид мачака потпуно другачији од људског. Оне виде целу слику одједном, без фокусирања на нешто посебно. Оне фокус на одређену ствар кристе само током лова - па ако усмерите поглед директно на мачкине очи, код ње се могу пробудии природни инстинкти и напасти вас.
Дивите се лепоти њихових очију из далека, а кад су близу - пружајте им само љубав.