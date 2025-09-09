Питање које је усијало мреже: СА КОЛИКО НОВЦА МЕСЕЧНО ПРЕЖИВЉАВАТЕ? Неком је 35.000 динара мера, други једва прегурају месец са 2.500 евра
Многи се питају како у оваквим економским околностима успешно зарадити, али и квалитетно живети.
На популарној мрежи Reddit, један корисник из Србије поставио је питање:
"Са колико новца живите месечно? Са којом свотом новца преживљавате од првог до првог?"
Његово питање покренуло је лавину коментара и искустава, од оних који једва крпе крај са крајем до људи који успевају да одвоје део прихода за штедњу и ванредне ситуације.
Минимални буџет: од 20.000 до 40.000 динара
Један корисник је признао да му је довољно око 35.000–40.000 динара месечно, док је студент истакао:
"Скромних 20.000 месечно трошим, буџет 40.000. Храна и вода и то је то, евентуално скрипта ако треба да се купи."
Слична искуства показала су да основни трошкови укључују струју, воду, храну и евентуалне мање додатке, док они који живе са родитељима могу да преживе и са свега 300–400 евра месечно.
Просечни буџет породица: до 2.700 евра
Корисници који су поделили своје буџете за четворочлану породицу навели су следеће трошкове: кирија, рачуни, вртић, храна, изласци и осигурање аутомобила. Укупно месечно око 2.500–2.700 евра без додатних непредвиђених трошкова или годишњег одмора.
Жене које су поделиле своја искуства истакле су да, и када не плаћају кирију, трошкови живота у Србији и даље могу бити високи, посебно за храну и основне потрепштине.
Виши приходи и штедња
На крају, неки корисници су открили да месечно примају више хиљада евра, што им омогућава не само покривање трошкова већ и штедњу или улагања:
"Око 7.000 евра примамо, трошимо око 2–2,5 хиљада месечно, остатак иде у инвестиције", навели су.
Дискусија показује колико се месечни буџет у Србији разликује од породице до породице и колико људи прилагођава живот својим примањима, али и колико је изазовно планирати живот од плате до плате у савременим економским околностима.