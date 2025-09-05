ПУН МЕСЕЦ ДОНОСИ ИСКУШЕЊА ОВОГ ВИКЕНДА Један погрешан корак може све да поквари: хоће ли Овнови коначно остварити свој сан?
Овог викенда ће бити пун месец, што утиче и на саме дане и на активности којима се можемо посветити.
Субота, 6. септембар, пада на лунарни дан који астролози често називају временом тестова издржљивости – не успевају сви да их издрже. Потребно је бојати се сила зла, које ће учинити све како би потчиниле човека и натерале га да извршава радње које му неће донети част.
Време је подједнако непогодно за рад, укључујући и кућне послове – успораваће се и стално ћемо наилазити на препреке, и за одмор, посебно активан. Пожељнији је пасивни одмор, једино што не треба радити јесте играње коцкања: ризик од губитка и губитка новца је превелики.
Недеља, 7. септембар, јесте дан када у свету влада хармонија на свим нивоима, због чега је важно бити опрезан: лако је пореметити светску равнотежу, али како ће то утицати на живот сваког од нас, непознато је, и није чињеница да ће промене бити срећне.
Не треба правити непотребне покрете, дозвољавати себи оштре изјаве и лоше мисли, уместо тога можете ићи на путовање, побољшати односе који су се погоршали и вратити ред у кућу – чистоћа и удобност ће појачати осећај мира и задовољства животом.
Ован
Овнови, упркос својој урођеној импулсивности и одлучности, у последње време нису успели да направе први али истовремено и најважнији корак на путу ка озбиљним животним променама. За сваког од представника знака, то ће бити нешто друго, али је пожељно да смисао акција спроведе у једном правцу – ка постављеном циљу. Можда ће за ово морати да позову сву снагу воље која им је на располагању, али добијени резултат је вредан труда – остварење сна је, како кажу, скупо.
Рак
Ракови који су недавно пронашли нов посао могу добити неочекивану и, пошто је викенд, још увек незваничну понуду за посао о којој су могли само да сањају. Међутим, да би то учинили, мораће да се одрекну професионалне и финансијске стабилности коју су управо стекли, па би требало добро да размисле који корак да предузму и чему да дају предност – врапцу у руци или ждралу на небу, иако се чини да ће се било који избор испоставити као прави.
Рибе
Рибе не би требало да изненади ништа ових дана: догађаји који ће им се десити у овом тренутку могли би постати основа за заплет мелодраматичне серије са авантуристичким нотама. Резултати онога што се дешава неће бити видљиви одмах, већ после одређеног времена, али већ сада ће постати јасно да се све развија набоље, а промене које ће се ускоро догодити испоставиће се управо онима на које представници знака рачунају. Главно је да се не радујете и не правите планове унапред, како не бисте бацили чини.