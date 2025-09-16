"АКО НИЈЕ ОВАКАВ, НЕ ТРЕБА ТИ"
(ВИДЕО) СНИМАК СА ВЕНЧАЊА ХИТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА Овај младожења са Балкана је свима украо срца
На друштвеним мрежама ових дана хит је снимак са венчања у Широком Бријегу, који је у само неколико дана прикупио стотине хиљада прегледа и постао права регионална сензација.
Ово је љубав и не пристајте на мање - порука је многих коментатора.
Вирални видео пун емоција
У пажљиво монтираном видеу види се колико је младожења нежан и посвећен својој изабраници. Његови погледи, осмијеси и мале гесте пажње - све то претворило је обичан свадбени снимак у вирални хит. Људи широм региона пишу да их је управо његова искреност и топлина дирнула до суза.
Наслов снимка, који се одмах проширио као лајтмотив, гласи: "Ако није овакав, не треба ти".
Порука је јасна - права љубав се не крије и не подразумева, већ показује отворено и без устезања. Као што то чини овај младожења.
Младожења је освојио публику
До сада је видео прегледан скоро пола милиона пута и прикупио више од 56.000 лајкова, а коментари пристижу из минута у минут.
- Тешко је наћи таквог. Ја сам га имала и након њега видим да такви више не постоје... Вама срећно, дивни сте, написала је једна корисница.
- То је прави мушкарац, који се не боји јавно показати љубав. Нека им је срећно, додаје друга.
- Коначно нормална свадба без циркуса, истакао је један од коментара.
- Колико су дивни, млада сва природна, нисам дуго видела овако лепо, младо и срећно, написала је следећа, а једна девојка се, пак, нашалила:
- Где их само нађете овакве добре, културне момке??
Снимак који враћа веру у љубав
Није ни чудо да је видео привукао толику пажњу.
У времену када друштвене мреже врве површним садржајем, овакви тренуци искрене љубави подсећају људе на оно што је заиста важно - пажњу, нежност и посвећеност.
