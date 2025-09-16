clear sky
"АКО НИЈЕ ОВАКАВ, НЕ ТРЕБА ТИ"

(ВИДЕО) СНИМАК СА ВЕНЧАЊА ХИТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА Овај младожења са Балкана је свима украо срца

16.09.2025. 11:24 11:46
Пише:
Дневник
Извор:
ona.rs
свадба
Фото: Pixabay.com

На друштвеним мрежама ових дана хит је снимак са венчања у Широком Бријегу, који је у само неколико дана прикупио стотине хиљада прегледа и постао права регионална сензација.

Ово је љубав и не пристајте на мање - порука је многих коментатора. 

Вирални видео пун емоција

У пажљиво монтираном видеу види се колико је младожења нежан и посвећен својој изабраници. Његови погледи, осмијеси и мале гесте пажње - све то претворило је обичан свадбени снимак у вирални хит. Људи широм региона пишу да их је управо његова искреност и топлина дирнула до суза.

Наслов снимка, који се одмах проширио као лајтмотив, гласи: "Ако није овакав, не треба ти".

@feel_the_reel Cure, podsjetnik da nikada ne spuštate svoje standarde, jer pravi će doći. 🫶🏻 #ljubav #contentcreatorzavjenacnje #vjencanje #svadba ♬ original sound - Feel_the_reel

Порука је јасна - права љубав се не крије и не подразумева, већ показује отворено и без устезања. Као што то чини овај младожења.

Младожења је освојио публику

До сада је видео прегледан скоро пола милиона пута и прикупио више од 56.000 лајкова, а коментари пристижу из минута у минут. 

- Тешко је наћи таквог. Ја сам га имала и након њега видим да такви више не постоје... Вама срећно, дивни сте, написала је једна корисница. 

- То је прави мушкарац, који се не боји јавно показати љубав. Нека им је срећно, додаје друга. 

- Коначно нормална свадба без циркуса, истакао је један од коментара.

- Колико су дивни, млада сва природна, нисам дуго видела овако лепо, младо и срећно, написала је следећа, а једна девојка се, пак, нашалила: 

- Где их само нађете овакве добре, културне момке?? 

Снимак који враћа веру у љубав

Није ни чудо да је видео привукао толику пажњу.

У времену када друштвене мреже врве површним садржајем, овакви тренуци искрене љубави подсећају људе на оно што је заиста важно - пажњу, нежност и посвећеност. 

(Ona.rs)

младожења свадба
