ШТА ВАС ЧЕКА ОД 8. ДО 14. СЕПТЕМБРА? Ево најсрећнијег дана у недељи за сваки хороскопски знак!
Најсрећнији дан у недељи за сваки хороскопски знак од 8. до 14. септембра 2025. је овде док улазимо у Портал помрачења, период између два помрачења.
Важно је да не дозволите да вас ствари из прошлости оптерећују, већ да будете отворени и пријемчиви за будућност ка којој сте вођени.
Овај начин размишљања биће неопходан јер се Сунце у Девици поравнава са Јупитером у Раку у четвртак, 11. септембра, непосредно пре Меркура Казимија у Девици у петак, 12. септембра.
Јупитер у Раку ради прековремено како би вам донео обиље и емоционално испуњење које заслужујете, док вас Сунце у Девици оснажује да преузмете контролу над својом судбином.
Меркур Казими представља нови почетак, зато будите спремни да прихватите шта ово може значити у вашем животу, посебно када астероид Веста пређе у Стрелца у суботу, 13. септембра. Астероид Веста представља ваш осећај аутентичности, а у Стрелцу вам даје моћ да истражите свој уговор душе и шта је намењено вама. Искористите прилику, инвестирајте у своје снове и будите спремни да сарађујете са другима на остварењу својих циљева.
Марс у Ваги ће се поравнати са Венером у Лаву у недељу, 14. септембра. Ово ће вам дати мотивацију да искористите нови почетак и прихватите сараднички приступ, уместо да само мислите да све морате сами да урадите. Како се недеља ближи крају, последња четврт Месеца у Близанцима ће се појавити у недељу, 14. септембра, нудећи вам прилику да донесете кључну одлуку о свом животу. Све што се дешава у претходним данима односи се на ваш избор сопственог божанског пута и спремност да идете за животом који вам је намењен.
♈︎ ОВАН
Најсрећнији дан: четвртак, 11. септембар
Направите побољшања потребна да бисте живели свој најбољи живот. У четвртак, 11. септембра, Јупитер у Раку ће се позитивно поравнати са Сунцем у Девици, помажући вам да направите промене код куће и у начину на који бринете о себи. Ова енергија Јупитера у Раку ће вам помоћи да створите дом и љубавне везе које желите, а истовремено ће вам омогућити да се излечите од своје прошлости.
Ово је шанса да промените начин на који бринете о себи и прилагодите све рутине како бисте се заиста осећали најбоље што можете.
♉︎ БИК
Најсрећнији дан: петак, 12. септембар
Морате искористити живот среће. Живот је био заузет у последње време и иако је донео извесну забуну, требало би да осетите повратак јасноће када се Меркур Казими у Девици појави у петак, 12. септембра. Меркур Казими је један од најсрећнијих аспеката у астрологији јер доноси нове почетке, понуде и могућности у ваш живот. У Девици ће се ова енергија фокусирати на питања романтике, креативности и среће.
Ваш романтични живот је можда недавно био напоран или неизвестан; међутим, ова енергија би могла донети преокрет којем сте се надали.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Најсрећнији дан: недеља, 14. септембар
Предузмите акцију у вези са оним што желите. Често размишљате о одлукама које морате донети или о изборима који се јављају у вашем животу. У овом тренутку није ствар у избору правог избора, већ једноставно у доношењу одлуке. Не дозволите себи да се задржите у неодлучности, то вам је сад најбитније.
Избор који направите у било ком тренутку је прави, без обзира на то да ли ћете се на крају предомислити. Будите сигурни да сте смели и проактивни у доношењу одлука јер се Венера у Лаву поравнава са Марсом у Ваги у недељу, 14. септембра. Ова енергија вам помаже да доносите одлуке које су у вашем најбољем интересу.
♋︎ РАК
Најсрећнији дан: четвртак, 11. септембар
Јупитер, планета среће и изобиља, налази се у вашем хороскопском знаку до 2026. године. Ово означава побољшања вашег изгледа, а такође значи да вам је суђено да проширите своје присуство у овом свету. Заузмите простор, будите смели и не устручавајте се да изразите своја мишљења или жеље.
У четвртак, 11. септембра, Јупитер у Раку ће се поравнати са Сунцем у Девици, помажући вам да научите шта заиста значи ширити се. Схватите да страх није нешто што вас држи безбедним, већ једноставно одржава ситуације истим.
♌︎ ЛАВ
Најсрећнији дан: недеља, 14. септембар
Увек постоји још једна опција. Венера је тренутно у вашем хороскопском знаку, повећавајући вашу моћ привлачења и појачавајући вашу магнетну ауру. У овом тренутку, требало би да се осећате као да све долази на своје место. Али и даље морате бити свесни како приступате ситуацијама.
У недељу, 14. септембра, Венера у Лаву ће се поравнати са Марсом у Ваги, помажући вам да будете сарадљиви у свом приступу са другима. Уместо да се фокусирате само на жељене исходе, покушајте да задржите простор за оно што је најбоље за све укључене. Ослоните се на примање помоћи и обавезно се фокусирајте на ширу слику онога што желите.
♍︎ ДЕВИЦА
Најсрећнији дан: петак, 12. септембар
Дозволите себи да се ослободите прошлости, драга Дево. Ви сте хороскопски знак који представља исцељење, неговање и способност да остварите сваки сан кроз планове које направите. Ипак, морате бити опрезни да не будете превише аналитични или да тражите савршенство уместо напретка.
На вас дубоко утичу млади Месеци и помрачење Сунца близанаца Девице који долазе 21. септембра. Сва ова енергија Девице значи да пролазите кроз процес трансформације и постајања. Ипак, да бисте то у потпуности постигли, морате оставити прошлост иза себе и фокусирати се на нови почетак. Меркур Казими у Девици ће се догодити у петак, 12. септембра, помажући вам да се решите прошлости и поново се представите свету како бисте могли да идете за тачно оним што желите.
♎︎ ВАГА
Најсрећнији дан: недеља, 14. септембар
Живи без жаљења. Последња четврт Месеца у Близанцима ће се појавити у недељу, 14. септембра, доносећи срећу, нове почетке и ширење. Последња четврт Месеца представља нешто што се заокружује у твом животу, јер си позвана да успориш и обрадиш недавне догађаје.
Близанци доносе теме везане за ширење и остављање иза себе те истрошене зоне удобности. То је место новине, духовне интуиције, узбуђења и путовања. Са Ураном сада у Близанцима, ово је такође област вашег живота која ће бити прилично активна током наредних седам година. Буди сигуран да изабереш да живиш без жаљења. Искористите последњу четврт Месеца и не губите време осврћући се уназад.
♏︎ ШКОРПИЈА
Најсрећнији дан: недеља, 14. септембар
Слушајте своју интуицију. Уместо да своје одлуке или снове заснивате само на ономе што изгледа могуће, морате обратити пажњу на своју интуицију у данима који долазе. У недељу, 14. септембра, Венера у Лаву ће се поравнати са Марсом у Ваги. То значи да ћете успех који жудите пронаћи само слушајући своју интуицију и божанске знаке универзума.
Оно што желите да постигнете је могуће, али морате почети да обраћате пажњу на знакове око себе.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Најсрећнији дан: петак, 12. септембар
Меркур Казими у Девици ће се појавити у петак, 12. септембра, најављујући нови почетак на радном месту. Ова енергија може утицати на тренутни посао, онај за који сте се недавно пријавили или чак на ваш пут ка факултету.
Ово је савршено време да сејете намере за оно што се надате да ћете постићи. Почните да се пријављујете за нове послове или шаљите пријаве за факултет. Залагајте се за повећање плате или унапређење и дозволите себи да се покажете као талентована особа каква јесте. Енергија Меркура Казимија је нови почетак. Прихватањем ове енергије, коначно ћете моћи да постигнете успех који сте одувек заслужили.
♑︎ ЈАРАЦ
Најсрећнији дан: недеља, 14. септембар
Направите промене које су вам потребне. Можете наставити да причате о променама у свом животу или их можете заправо направити. Без обзира колико се о одређеној промени расправља, то не значи да ће она стићи са гаранцијом. Уместо тога, можете само да изаберете да ризикујете и верујете да је боље учинити нешто него ништа.
Имајте ову енергију на уму док се Венера у Лаву поравнава са Марсом у Ваги у недељу, 14. септембра. Док Марс доноси срећан напредак у вашој каријери кроз вашу способност сарадње, Венера у Лаву сугерише да је промена већ у току. Немојте само причати о томе како ћете проводити више времена за оне у свом личном животу, већ то заиста и учините.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Најсрећнији дан: четвртак, 11. септембар
Већ имате све алате који су вам потребни. Уместо да мислите да вам је потребна само још једна сертификација или да морате имати још један разговор да бисте били сигурни, схватите да већ имате све што вам је потребно. Дајте себи мало простора да размислите о правцу свог живота и видите да вам ништа не недостаје. Ово ће вам омогућити да остварите трансформацију коју тражите и учините да се магија деси у вашем животу.
Обратите пажњу на оно што се јавља и како се осећате када се Јупитер у Раку поравна са Сунцем у Девици у четвртак, 11. септембра. Сунце у Девици вас подстиче да прихватите теме трансформације. Ако желите да промените свој посао, везу или начин на који бринете о себи, знајте да већ имате све што вам је потребно да бисте успели
♓︎ РИБЕ
Најсрећнији дан: субота, 13. септембар
Увек сте у потрази за смислом у свом животу, тако да не чуди што својој каријери приступате са истом енергијом. Не желите само посао, већ сврху, знајући да радите у оквиру свог позива и правите разлику у свету. Иако сте недавно били у стању мировања, то ће почети да се појачава када астероид Веста пређе у Стрелца у недељу, 13. септембра.
Веста ће остати у Стрелцу до 15. новембра, помажући вам да откријете своју сврху. Ово вас може довести до промене радног места или каријере уопште. Нисте задовољни само сигурношћу и платом. Уместо тога, желите да знате да радите управо оно што би требало да радите. Будите отворени за промене.