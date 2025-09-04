scattered clouds
Стиже новац! АСТРОЛОГ ТАМАРА ГЛОБА ОТКРИВА: Два знака ће доживети финансијски успех ЕВО КО СУ СРЕЋНИЦИ

04.09.2025. 19:22 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy
да
Фото: freepik, ilustracija

Септембар није само прелаз између лета и јесени – у астрологији, то је период снажног енергетског ресетовања, време када се убиру плодови раније посејаног и праве нови планови.

Планете сада стварају посебне конфигурације које сваком знаку отварају јединствене шансе за успех. Али, како поручују звезде, није довољно чекати – важне су и ваше одлуке и начин на који ћете их спровести.

Позната астрологиња Тамара Глоба истиче да ће баш два знака у септембру доживети прави финансијски пробој.

 

ДЕВИЦА: Стрпљење се коначно исплаћује

 За Девице, септембар је месец у којем ће се труд, прецизност и пажљиво планирање коначно претворити у резултате. Дуго одлагани задаци враћају се на сто, али овог пута као "хитни и важни“. Звезде саветују: нема расипања енергије – фокусирајте се на један правац и гурајте га до краја.

Највећи профит не долази из нових и непознатих авантура, већ из проверених система у којима сте већ сигурни и искусни. Ваша аналитичност и педантност сада постају кључ успеха. 

На емотивном плану, Девице такође имају разлога за осмех – слободне очекују нова, занимљива познанства, док ће оне у вези подићи однос на виши ниво разумевања и поверења.

 

да
Фото: freepik, ilustracija

РИБЕ: Опрез у старту, награда на крају

 За Рибе, прва декада месеца доноси лекцију из финансијске дисциплине. Није време за ризична улагања ни непланиране трошкове – штедња и паметно управљање новцем постају приоритет. Иако делује строго, ова фаза је само припрема за велики скок у другој половини септембра.

У послу стижу занимљиве и неконвенционалне понуде. Немојте се плашити да прихватите изазов, чак и ако вам делује да задатак превазилази ваше искуство. У тим изазовима крије се простор за раст и напредак. Посебно ће значити савет или подршка жене – колегинице или менторке, чији допринос може бити пресудан за ваш успех.

 

Закључак: Свесно деловање доноси резултате

 Астрологија, како подсећа Глоба, није пуко прорицање, већ мапа могућности. Септембар за Девице и Рибе нуди и упозорења и шансе: Девице треба да спроведу своје старе планове, а Рибе да опрез у старту претворе у храброст и нове хоризонте на крају месеца. 

Звезде фаворизују оне који поступају свесно – а овај септембар може постати ваша одскочна даска ка финансијској стабилности и личном расту.

Glossy

