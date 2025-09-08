Свакодневни живот монаха, разговори са свештенством, као и припрема хране у тишини манастирских светиња "МОНАШКИ КУВАР" ОД 21. СЕПТЕМБРА НА ЊУЗМАКС БАЛКАНС
БЕОГРАД: Документарни серијал "Монашки кувар" у продукцији "Новости" почеће премијерно да се емитује 21. септембра на телевизијском каналу "Newsmax Balkans", најављено је данас на представљању у Мтс дворани.
Серијал доноси аутентичне призоре из манастира у Србији, Републици Српској, Црној Гори и Хрватској, а гледаоцима ће приближити свакодневни живот монаха, разговоре са свештенством, као и припрему хране и производа који у тишини манастирских светиња настају вековима.
Посебност пројекта огледа се у ексклузивном приступу местима која су уобичајено затворена за камере.
Редитељ серијала и представник продукције "Новости", Миљан Гогић, изјавио је да "Монашки кувар" не доноси рецепте са мерама и упутствима, већ "једно духовно кување које осликава економију манастира, живот монаштва и смиреност која се у њима осећа".
Велика ми је част што ће се серијал приказивати на Newsmax Balkans телевизији, јер сматрам да је то тренутно једна од најперспективнијих телевизијских станица. Искрено се надам да ће серијал видети људи не само на Балкану, већ и широм света. Искрено се надам да ће серијал видети људи не само на Балкану, већ и широм свет, рекао је Гогић.
Новинар документарног програма "Newsmax Balkans" Петар Јончић истакао је да се серијал савршено уклапа у програмски концепт ове телевизије.
Наш циљ је да документарни програм не нуди готове одговоре, већ да анимира људе да сами истражују и размишљају о ономе што гледају. "Монашки кувар" ће, својом једноставношћу и кроткошћу, везати гледаоце за ликове монаха, игумана и духовника и подстаћи их да промишљају о основним духовним питањима. Такође, овај серијал може да анимира људе да светиње посете и лично, рекао је Јончић.
Приказана епизода "Симеон и Ана" донела је причу о супружницима који су након 65 година заједничког живота одлучили да се замонаше. Њихова одлука, како је истакнуто, представља снажно сведочанство о вери, преданости и љубави које траје и у вечности.
Сарадња "Новости" и "Newsmax Balkans" телевизије оцењена је као наставак партнерства које има за циљ да гледаоцима понуди садржаје који чувају веру, културу и традицију.