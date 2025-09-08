НЕМОЈТЕ ОВО ПРОПУСТИТИ!
СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА НЕОЧЕКИВАНЕ ОБРТЕ! Ретроградни Уран у Близанцима МЕЊА ваш живот, ЕВО како ће утицати на сваки знак посебно
Од 6.9.2025. Уран, планета неочекиваних заокрета и унутрашњих револуција, кренуо је ретроградно у Близанцима. Његова енергија тада престаје да делује кроз изненадне спољне догађаје и усмерава се ка интроспективном раду.
До 3. фебруара 2026. бићемо вођени да преиспитамо своје навике, уверења и односе, да завршимо оно што је остало отворено и да отпустимо старе обрасце који више немају сврху.
Ово раздобље није намењено наглом напретку, већ унутрашњем раду. Сваки знак ће осетити његов утицај на свој начин, а управо ту леже прилике за раст.
Ован
Ретроградни Уран поставља Овновима интроспективна питања о самопоуздању, односу према новцу и начину на који обликују свакодневицу. Брзи и импулзивни по природи, сада се можете суочити с одбијањима или успорењима која вас приморавају на промену перспективе.
Ово раздобље захтева од вас да развијете стрпљење. Научите разлику између онога што је ваша истинска потреба и онога што је само пролазна жеља.
Ако допустите да догађаји сазревају сопственим ритмом, открићете како стабилност не настаје кроз брзину, већ кроз дубље разумевање својих приоритета. Управо кроз интроспективни рад сада можете изградити темељ за дугорочну сигурност и унутрашњу снагу.
Бик
Уран у вашем знаку већ годинама уноси промене, често и против ваше воље. Током ретроградног кретања, наглашене спољне промене замењују унутрашњи увиди. Можете осетити потребу за повлачењем, више тишине и одмака од спољног хаоса.
Време је да преиспитате сопствени систем вредности. Шта вам заиста пружа осећај сигурности? Можда ћете открити да оно што сте сматрали стабилним више не подржава ваш раст.
Научите да прихватите промене као саставни део живота. Уместо да се борите за старо, пронађите начин како ново може бити интегрисано без наглих резова. Ово је тренутак када се најдубље промене дешавају изнутра, а тек касније постају видљиве у спољашњем свету.
Близанци
Ретроградни Уран у вашем знаку доноси суочавање с несвесним страховима, старим идејама и скривеним потребама. Могли бисте осетити изненадни талас сећања или се сусрести с пројектима који су некада остали недовршени.
Ово је период идеалан за интроспективни рад. Вратите се старим плановима, белешкама и записима – управо тамо могу лежати одговори који су вам сада потребни.
Обратите пажњу на људе из прошлости који поново улазе у ваш живот, јер могу донети важне поруке. Преиспитајте циљеве, раздвојите битно од небитног и пронађите јаснији пут напред. Неочекивани увиди сада ће вам помоћи да редефинишете сопствену причу.
Рак
Ретроградни Уран усмерава Ракове на подручје друштвених односа, пријатељстава и колективних пројеката.
Можете се осећати удаљено од околине или разочарано у планове које сте недавно поставили. Сада је важно да сагледате ко вас заиста подржава, а ко само заузима простор. Није лоше повући се из неких односа који више немају смисла.
Ово је добар тренутак за интроспективни рад, учење и ширење знања путем интернета или заједничких пројеката. Ако осетите отуђење, запамтите да оно није губитак, већ ослобађање – простор у којем настају нови савези и снови.
Лав
Ретроградни Уран подстиче Лавове на интроспективна питања везана за каријеру, амбиције и друштвени статус. Можда ћете осетити затишје у професионалном животу или недостатак јасног смјера.
Уместо да жалостите због успоравања, искористите време за преиспитивање циљева. Који од њих су ваши, а који су продукт туђих очекивања?
Стари сукоби с ауторитетима или неразрешена питања на послу могу поново испливати. Овај пут покушајте пронаћи компромис. Радите на сопственом професионалном угледу и будите спремни да прихватите промене у каријери. Оно што сада исплива на површину отвориће вам врата нових достигнућа.
Девица
Ретроградни Уран усмерава Девице ка преиспитивању животних уверења, духовних ставова и односа према знању. Можда ћете осетити мању жељу за путовањима и већу потребу за интроспективним радом.
Време је да се вратите недовршеним студијама, чланцима или истраживањима. Сада можете пронаћи нови приступ старим темама и довршити оно што сте раније одложили.
Отворите се разговорима с људима из различитих средина – управо они могу унети нову перспективу у ваш живот. Неочекивани увиди сада могу потпуно променити начин на који гледате свет и обликовати нову животну филозофију.
Вага
Ретроградни Уран код Вага активира област финансија, заједничких ресурса и емоционалних трансформација. Могу се јавити питања поверења, давања и примања, као и несигурност око материјалних тема.
Уместо да улазите у нова улагања, посветите се разумевању сопствених финансијских образаца. Погледајте како се односите према новцу и шта он симболизује у вашем животу. Такође, ово је време дубоког унутрашњег исцељења. Рад на опросту и отпуштању старих рана донеће вам ослобађање од унутрашњег терета.
Када се суочите са скривеним страховима, отворићете врата већој слободи и емоционалној равнотежи.
Шкорпија
За Шкорпије ретроградни Уран доноси интроспективна питања у области односа и партнерства. Можете осетити дистанцу, неспоразуме или чак повратак људи из прошлости.
Ово је период за искрену анализу односа. Погледајте где сте аутентични, а где се губите у компромисима. Научите да балансирате између сопствене слободе и жеље за заједништвом.
Ако се појаве стари конфликти, сада је тренутак да их решите на мирнији начин. У партнерствима која преживе ове тестове пронаћи ћете нову снагу, док ће се односи без темеља природно распасти.
Стрелац
Ретроградни Уран подстиче Стрелчеве да обрате пажњу на свакодневни живот, рутину и здравље. Неразрешени задаци на послу или у породичном окружењу могу поново испливати, а слабости у режиму постати очигледне.Време је да реорганизујете своју свакодневицу. Завршите старе послове, уредите документе и уведите промене у исхрани или начину живота.
Научите да постављате границе и не преузимате одговорности које нису ваше. Када се усмерите на мале, али доследне промене, приметићете да ваш живот постаје уравнотеженији и здравији.
Јарац
Ретроградни Уран доноси Јарчевима интроспективна питања везана за љубав, креативност и личну радост. Можете преиспитивати љубавне односе, али и сопствени начин изражавања.
Вратите се заборављеним хобијима и истражите креативне потенцијале које сте запоставили. Обратите пажњу на односе с децом и младима – управо ту сада могу настати важне лекције.
Не дозволите да вас стари комплекси или несигурности спрече у уживању. Ово је период у којем можете поново открити радост живота и пронаћи инспирацију у стваралаштву.
Водолија
Будући да је Уран ваш владајући планет, његов ретроградни ход посебно вас погађа. Активира област дома, породице и унутрашњих корена. Могу се појавити стари обрасци из детињства, неразрешени односи или породични проблеми.
Уместо импулзивних одлука, усмерите се на интроспективни рад. Погледајте који се обрасци понављају кроз породичну лозу и покушајте да разумете њихово значење.
Исцељење односа с родитељима или блиским члановима породице сада је кључно. Ова ретроградна фаза враћа вас коренима, како бисте касније могли да изградите стабилнију и аутентичнију будућност.
Рибе
Ретроградни Уран за Рибе доноси интроспективан фокус на комуникацију, образовање и односе са ближом околином. Стари пројекти, недовршени разговори или сусрети с људима из прошлости могу поново постати актуелни.
Ово је време да завршите оно што сте започели. Вратите се учењу, писању или пројектима који су некада остали недовршени.
Обратите пажњу на начин на који комуницирате – речи сада имају снажнији утицај него иначе. Мале несугласице могу прерасти у озбиљне сукобе, стога бирајте јасноћу и свесност у комуникацији. Управо тако градите темеље за стабилније и искреније односе.
(Она.рс/Атма.хр)