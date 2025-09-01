ТИКТОКЕРКА ОТКРИЛА ТРИКОВЕ Како зауставити ауто ако откажу кочнице ЉУДИ ОДУШЕВЉЕНИ
Стручњакиња за вожњу, која на ТикТоку наступа под именом master_driver666, показала је како зауставити аутомобил када кочнице откажу, пише The Mirror.
Њен видео убрзо је постао виралан, а почиње тако што она покушава да извуче комадић пластике из полуге мењача, док је мушки глас убеђује да престане.
„То је заправо поклопац. Извадите га и онда ставите кључ у ту рупу. Погледајте! Сада га могу убацити у брзину без кочења. Тако да не морате звати вучну службу!“, открила је стручњакиња.
Мушкарац у видеу остао је одушевљен триком и открио да је уштедео 800 долара.
„Постоји много више функција за хитне случајеве у вашем аутомобилу! Неке од њих штеде новац, а неке спасавају животе!“, додала је стручњакиња.
Како зауставити возило када кочнице не раде
„За почетак, ако возите и кочнице не раде, останите мирни! Само повуците електронску ручну кочницу и држите је чврсто. Овако! Сигурно ћете се зауставити. Следеће, ако мотор ради, али ваш аутомобил неће да се покрене када окренете кључ, решење је врло једноставно“, рекла је.
Стручњакиња је затим показала да ће се возило покренути ако узмете кључ за точкове из пртљажника и неколико пута њиме лагано ударите по резервоару за гориво са доње стране.
Затим је на контролној табли показала да се упалио симбол мотора. „Не брините! Проверите да ли је поклопац на резервоару за гориво добро затворен“, рекла је. Када га је добро затворила, открила је да би лампица требало да престане да светли.
Њени пратиоци остали су одушевљени и захвалили јој се у коментарима:
„Јако паметно!“, „Уштедео сам новац!“, „Хвала вам пуно!“
Нет.хр