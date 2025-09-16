heavy intensity rain
15°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРИ НАЈРЕЂА БРОЈА У ДАТУМУ РОЂЕЊА: Нумеролози тврде да откривају посебне људе

16.09.2025. 21:55 22:00
Пише:
Дневник
Извор:
Прва ТВ
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Нумерологија је дисциплина која се бави тумачењем бројева као симбола судбине и животних путева.

Верује се да поједини бројеви у датуму рођења имају посебну енергију и утицај на срећу, успех и животне изазове.

Нумеролози истичу да три броја у датуму рођења носе снажну симболику јер се појављују најређе и управо они откривају посебне људе рођене под срећном звездом.

Нула (0)
Број 0 носи енергију почетка и бесконачних могућности. Пошто се у датумима рођења јавља изузетно ретко, његова појава упућује на људе с неограниченим потенцијалом, јаком интуицијом и способношћу да на необичан начин савладавају животне изазове.

Пет (5)
Овај број симболише промене, слободу и нова искуства. Људи рођени са бројем 5 у датуму често имају живот испуњен путовањима, новим шансама и могућностима за лични развој. Они су слободног духа, прилагодљиви и привлаче позитивне догађаје.

Седам (7)
Број 7 повезује се са мудрошћу, духовношћу и унутрашњим миром. Његово присуство у датуму рођења указује на особе које трагају за дубљим смислом живота и које лако препознају прилике што воде ка успеху и испуњењу.

бројеви нумерологија срећа
Извор:
Прва ТВ
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НУМЕРОЛОГИЈА КАЖЕ ДА АКО ИМАТЕ КАРМИЧКИ ДУГ МОРАТЕ ДА СЕ ЧУВАТЕ ОДРЕЂЕНИХ ДАНА У МЕСЕЦУ Обратите пажњу на њих
numerologija

НУМЕРОЛОГИЈА КАЖЕ ДА АКО ИМАТЕ КАРМИЧКИ ДУГ МОРАТЕ ДА СЕ ЧУВАТЕ ОДРЕЂЕНИХ ДАНА У МЕСЕЦУ Обратите пажњу на њих

28.03.2025. 13:22 13:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НУМЕРОЛОГИЈА Израчунајте "број душе" помоћу имена и презимена; Једном је суђен ОГРОМАН успех

НУМЕРОЛОГИЈА Израчунајте "број душе" помоћу имена и презимена; Једном је суђен ОГРОМАН успех

05.05.2024. 09:54 10:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај