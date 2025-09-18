clear sky
УЗАЛУД ИЗДРЖАЛА ЧАК 3.000 ГОДИНА Наруквица фараона украдена и истопљена због злата

18.09.2025. 15:25 15:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
КАИРО: Златна наруквица стара 3.000 година, која је раније овог месеца нестала из египатског музеја, украдена је и истопљена, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова Египта.

Наруквица, украшена перлама од лапис лазулија, припадала је краљу Аменемопу из Трећег прелазног периода око 1.000. године пре нове ере, пренео је Ројтерс. 

Комад је нестао 9. септембра из сефа у лабораторији, након чега су египатске власти покренуле потрагу и појачале контроле на аеродромима, лукама и границама због страха од шверца.

Истрага је довела до специјалисте за рестаурацију музеја који је артефакт украо и продао трговцу сребром. 

Трговац га је предао власнику радионице у историјском делу Каира, који је наруквицу продао топионици злата, где је метал помешан с другим предметима.

Ресорно министарство је навело да су осумњичени ухапшени и да је заплењен приход од продаје у вредности око 4.000 долара.

Инцидент се догодио неколико недеља пре планираног новембарског отварања Великог египатског музеја у близини пирамида у Гизи, кључног пројекта за промоцију древног наслеђа и привлачење страних туриста, пренео је Ројтерс.

