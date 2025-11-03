ЗАБОРАВИЛИ СМО НА ЊЕГА, А ЧИНИ ЧУДА ЗА ОРГАНИЗАМ Време је да се просо врати на тањир!
Иако је вековима било основна намирница на нашим трпезама, просо је последњих година готово нестао из свакодневне исхране.
У жељи да пратимо модерне трендове и нове „супернамирнице”, заборавили смо на житарицу која у себи крије невероватно богатство хранљивих материја и бенефита за цело тело.
Зашто би требало да се врати на наш тањир
Просо је ситна, округласта житарица жућкасте боје и нежног, благо слаткастог укуса. Пре конзумације мора да се ољушти, а оно што га чини посебним јесте чињеница да не садржи глутен, што га чини идеалним избором за особе које пате од интолеранције или желе да растерете свој дигестивни систем.
Поред тога, просо је прави рудник витамина и минерала: богат је калцијумом, магнезијумом, калијумом, јодом, гвожђем, као и витаминима А, Е и Б групе. Управо због тога, нутриционисти га све чешће препоручују као један од највреднијих дарова природе.
Храна која јача срце и чисти организам
Просо је изузетно базна (алкална) житарица, што значи да помаже у одржавању равнотеже у организму и смањује ризик од развоја упала и инфекција. Такво окружење у телу отежава ширење вируса и бактерија, па се сматра одличним савезником имунитета.
Кардиолози га често препоручују јер је богат калијумом, минералом који штити срце, регулише крвни притисак и јача крвне судове. Уз то, познат је и као природни чистач бубрега – помаже избацивање вишка течности, спречава стварање песка и камена и олакшава тегобе код уринарних инфекција.
Идеално за варење и мршављење
Захваљујући великој количини влакана и сложених угљених хидрата, просо се споро вари, даје дуг осећај ситости и помаже у регулисању телесне тежине. Истовремено, благотворно делује на пробавни систем и одржава здраву цревну флору.
Садржи и природне масноће које помажу апсорпцију важних витамина попут каротена и витамина Д, а због повољног састава угљених хидрата, често се налази и на јеловнику особа које имају дијабетес.
Мање позната а невероватна чињеница
Занимљиво је да су истраживања показала како особе које редовно једу просо ређе имају проблеме са астмом и респираторним тегобама. Стручњаци то повезују са његовим противупалним својствима и високим садржајем магнезијума, који опушта дисајне путеве и побољшава доток кисеоника.
Време је да му се вратимо
Просо можда делује старомодно у поређењу са популарним „модерним” житарицама, али његова хранљива вредност и лакоћа варења чине га непроцењивим. Од каше за доручак, преко супа и чорби, до здравих посластица, ова житарица може бити део сваког оброка.
Понекад најједноставније намирнице крију највише користи. А просо је савршен доказ да здравље често долази из тањира наших бака.