ВЕЛИКИ АСТРО ПРЕОКРЕТ! Меркур у Девици доноси НОВЕ ПОЧЕТКЕ и снажне одлуке, ова 4 знака улазе у период када ништа више неће бити исто
Нека енергија која мења ток живота управо је покренута – ово је тренутак када све што сте дуго чекали може коначно да се покрене.
Меркур, планета комуникације данас улази у аналитични знак Девицу када сви ми можемо да очекујемо коначно разрешење, а посебно ће овај транзит осетити четири хороскопска знака - Девице, Близанци, Стрелац и Рибе.
Истовремено, док је Меркур у Девици, Сатурн се враћа у Рибе, што додатно појачава фокус на постигнућа, јачање самопоуздања, али и на прихватање помоћи од других када је то заиста потребно. Улазак Меркура у Девицу почиње квадратом са Ураном, што може донети неочекиване вести или изненадне увиде. Управо овај аспект може бити окидач за снажне и конкретне промене, нарочито за поменуте знакове. Како дани буду одмицали, Меркур ће направити повољан аспект са Јупитером у Раку, што доноси веру у себе, ширење позитивне енергије и отварање нових могућности.
У наредне три недеље, Меркур у Девици доноси више дисциплине, практичности и јасноће посебно ако сте један од следећих хороскопских знакова.
Девица
Коначно све почиње да има смисла са Меркуром у вашем знаку, јер вас додатно пуни енергијом. Ова нова снага вам омогућава да започнете нове пројекте и покренете друштвени живот.
Планета комуникације може покренути моћан период, док вам Уран у Близанцима даје зелено светло да преузмете контролу. Спремите се за налет нових идеја које вам могу помоћи да се приближите својим сновима. Ипак, немојте се превише расипати покушавајући да се бавите сваком појединачном идејом.
Узмите времена, истражујте и доносите практичне одлуке. Искористите овај период за стварање, посматрање и прављење корекција. И поменути Сатурн у Рибама ће вам паказати шта сте спремни да толеришете у односима. Брзо ћете схватити колико је важно имати добре пријатеље око себе, али и зашто је заштита граница неопходна.
Меркур вам омогућава да комуникација са другима тече глатко, јер ћете бити сигурнији у своје речи и изражавање. Меркур и Сатурн су ту да унапреде ваше вештине, јер ће Сатурн остати у овом знаку до почетка 2026. године.
Близанци
Ваш владар Меркур доноси вам подршку, док је Сатурн у Рибама спреман да поново уздрма ваш свет. Ипак, осећате се сигурније и спремније да се суочите са свим изненађењима која вам могу доћи после неколико месеци док је Сатурн био у Овну, током којих сте истраживали идеје и подизали их на виши ниво.
Напуштени пројекат или онај на којем тренутно радите сада може процветати. Меркур у Девици вам даје правац и нове идеје, помажући вам да пронађете ресурсе који ће вам користити, посебно ако сте креативац који се мучи са блокадом писања. Меркур у Девици вас приземљује и помаже вам да држите корак са свакодневним задацима.
Можете да очекујете и ојачање односа и добру сарадњу са другима. Можете бити склони да упишете нове курсеве који ће вас подстаћи да се истакнете, било у академском или пословном сектору. Меркур ће вам показати да ћете морати да изоштрите своје вештине да би били конкурентни. Ипак, учење у овом периоду неће бити досадно јер ће ваша радозналост омогућити ефикасније усвајање информација.
Стрелац
После изазова које вам је донео Марс у Девици у областима односа и каријере, све коначно почиње да има смисла после 2. септембра. Ово је савршен тренутак да размислите о ономе што сте научили у последњих неколико месеци. Са Сунцем и Меркуром у Девици, имате прилику да направите промене или унапређења.
Ако су се на послу појављивали проблеми, ово може бити добар тренутак да покажете разумевање као колега и да решиш ствари са другима. Рад у тиму може донети изазове, али ако сте спремни да комуницирате и слушате, ствари ће се завршити у вашу корист. Повратак Сатурна у Рибе донеће више начина за јачање ваше основе, а ви ћете учити како да боље пазите на своје границе и енергију.
Меркур у Девици сада баца светло на ваше односе, фокусирајући се на људе које желите да упознате и енергију коју желите да улажете у друге. Они који су слободни моћи ће да упознају занимљиве људе који ће пробудити њихову радозналост. Разговори ће бити ангажованији и смисленији са пријатељима или партнерима. Све у свему, користите знање које стичете сада јер ће вам помоћи да успешно напредујете у свим областима живота.
Рибе
Док вам је Сатурн у вашем знаку доносио додатне одговорности, сада се све мења како је Меркур у Девици - он доноси равнотежу и нове почетке. Сада је нагласак на комуникацији.
Романтика ће вам бити у мислима, јер Меркур и Сунце доносе више енергије у вашу кућу односа. Када се Меркур у наредној недељи споји са Јупитером, то би вам могло помоћи да имате позитивнији поглед на љубав, нарочито ако нисте били превише сигурни у себе. Ако вам је Марс у Девици пореметио односе, сада имате прилику за помирење. Ако постоје проблеми у тренутним везама, можете покушати да их излечите. Како је Меркур планета комуникације, очекујте да у том сегменту сада можете да очекујете чуда - јер ћете бити у расположењу решавања проблема.
Меркур у Девици доноси и промене у вашој непосредној околини. Сада можете да видите себе како уљепшавате свој канцеларијски простор или правите дом удобнијим, јер ћете током овог периода добијати мноштво занимљивих и бриљантних идеја.
