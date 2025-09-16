(ВИДЕО) КИТОВИ УБИЦЕ СУ АПСОЛУТНО НАМАЗАНИ! Потопили једрилицу а сада можете да ЧУЈЕТЕ КАКО ИМИТИРАЈУ ЉУДСКИ ГОВОР
Недавно смо писали о јату китова убица, које је напало и потопило једрилицу код Коста да Капарике, у Португалу.
Петоро чланова посаде је затражило медицинску помоћ, али се добро осећају. Скипер оближњег брода, који је први притекао у помоћ, испричао је како се све догодило.
Изненадни и брутални напад
Како је рекао, посматрао је делфине када је приметио да брод прави чудне заокрете. Тада је схватио да су га напале орке.
Два или три пута су удариле у једрилицу, а напад је трајао пет минута. На снимку се види како орке прилазе броду, па нестају испод њега и ударају га, док почиње да лелуја по води. У једном тренутку се види потонула и једрилица.
Туристички брод је успео да спасе посаду, док је у међувремену стигла и морнарица, па су сви безбедно превезени на обалу.
Китови убице под лупом научника
Китови убице представљају врхунске грабљивице, а понекад их називају “морским вуковима”. Живе у скоро свим морима и океанима, што је необично за остале китове, али да ли сте знали да могу да имитирају људски говор?!
Реч је о феномену који су забележили стручњаци из Немачке, Шпаније, Велике Британије и Чилеа, а целокупна студија је објављена у часопису Просудинг оф Ројал сосијети Б: Биолоџикал сајенс (“Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”.)
Експеримент је истовремено документован у видео и аудио-формату.
Вики копирала звукове
Професор Џозеф Коп са Универзитета “Сенд Ендрјус” објаснио је да су истраживачи желели да виде колико су китови убице “флексибилни”, када је реч о копирању необичних звукова, преноси ЛадБибле.
Успели су да обуче орку Вики да имитира различите звукове, а затим и изразе - “здраво”, “Ејми”, “један, два, три” и “ћао”.
Док су снимали Вики, научници су закључили да је брзо копирала звукове, али и истакли да она не разуме њихово значење, већ их једноставно понавља, попут папагаја.
Ово је први случај да је кит убица научен да опонаша људски говор, мада снимци звуче помало застрашујуће, што су коментарисали и бројни гледаоци.
Различита морфологија
“Звучала је као демон”, написала је једна особа, а друга се надовезала: “Најсмешнија и најстрашнија ствар коју сам икада чуо”.
Иако је само један израз (“здраво”) исправно произведен у више од 50 одсто времена, истраживачи су закључили да орке могу да опонашају гласове.
“Иако је морфологија орки толико различита, оне и даље могу произвести звук који је близак ономе што друга врста, у овом случају ми, може произвести”, рекао је професор Кол.