ВИШЕ НЕ МОРА САМО КЕШ У овој цркви доброчинства сада можете платити картицом
Верници који посећују Митрополитску катедралу у Јашију од сада могу да учине добро дело и то платном картицом.
У дворишту цркве постављен је посебан уређај за електронске донације, који је заменио традиционалну „кутију милостиње“.
Уређај је купљен у Великој Британији за 800 фунти, а тренутно прикупља средства за 180 старијих особа без помоћи из једног села у Јашију.
– Ову методу су наши колеге видели у иностранству и помислили смо – зашто не бисмо и ми у Јашију увели овакав брз и сигуран начин преноса новца, како би средства директно стизала до оних којима су намењена – објашњава представник Митрополитске катедрале у Јашију,
Како функционише донација картицом?
Процес је једноставан: на екрану уређаја појаве се понуђени износи – 30, 60 или 90 леја. Донатор одабере износ, прислони картицу и трансакција је завршена за свега неколико секунди. Новац се одмах преусмерава на рачун центра под окриљем Митрополије и користи се за хуманитарне пројекте – од медицинског лечења до помоћи најугроженијима.
– Свака кампања има свој визуелни идентитет, на екрану се приказују корисници помоћи, тако да донатори одмах знају коме њихов новац одлази – објашњава графички дизајнер Андреј Игња, преноси Телеграф Бизнис.
Коментари на ову новину
– Ако новац оде тамо где је намењен, задовољан сам – истиче један од донатора.
– Супер је што могу донирати и када немам готовине код себе – додаје једна посетитељка.