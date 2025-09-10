overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИШЕ НЕ МОРА САМО КЕШ У овој цркви доброчинства сада можете платити картицом

10.09.2025. 19:59 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
црква
Фото: freepik ilustarcija

Верници који посећују Митрополитску катедралу у Јашију од сада могу да учине добро дело и то платном картицом.

У дворишту цркве постављен је посебан уређај за електронске донације, који је заменио традиционалну „кутију милостиње“.

Уређај је купљен у Великој Британији за 800 фунти, а тренутно прикупља средства за 180 старијих особа без помоћи из једног села у Јашију.
– Ову методу су наши колеге видели у иностранству и помислили смо – зашто не бисмо и ми у Јашију увели овакав брз и сигуран начин преноса новца, како би средства директно стизала до оних којима су намењена – објашњава представник Митрополитске катедрале у Јашију,

Како функционише донација картицом?
 

Процес је једноставан: на екрану уређаја појаве се понуђени износи – 30, 60 или 90 леја. Донатор одабере износ, прислони картицу и трансакција је завршена за свега неколико секунди. Новац се одмах преусмерава на рачун центра под окриљем Митрополије и користи се за хуманитарне пројекте – од медицинског лечења до помоћи најугроженијима.

– Свака кампања има свој визуелни идентитет, на екрану се приказују корисници помоћи, тако да донатори одмах знају коме њихов новац одлази – објашњава графички дизајнер Андреј Игња, преноси Телеграф Бизнис.

Коментари на ову новину
 

– Ако новац оде тамо где је намењен, задовољан сам – истиче један од донатора.

– Супер је што могу донирати и када немам готовине код себе – додаје једна посетитељка.

црква картице плаћање
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ОВИХ ПЕТ СЛУЧАЈЕВА НЕМОЈТЕ ПЛАЋАТИ КАРТИЦОМ Финансијски стручњаци саветују када да користите искључиво КЕШ

У ОВИХ ПЕТ СЛУЧАЈЕВА НЕМОЈТЕ ПЛАЋАТИ КАРТИЦОМ Финансијски стручњаци саветују када да користите искључиво КЕШ

07.01.2025. 11:56 12:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕ МАШИТЕ КАРТИЦОМ, ОСТАЋЕТЕ БЕЗ НОВЦА Стручњаци упозоравају на преваре ОВА ЈЕ НАЈОПАСНИЈА, А СВИ ТО РАДЕ

НЕ МАШИТЕ КАРТИЦОМ, ОСТАЋЕТЕ БЕЗ НОВЦА Стручњаци упозоравају на преваре ОВА ЈЕ НАЈОПАСНИЈА, А СВИ ТО РАДЕ

27.09.2024. 17:17 17:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај