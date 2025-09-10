ДА ЛИ ЗНАТЕ КОЈА ЕВРОПСКА ЗЕМЉА НЕМА НИЈЕДНУ ПЛАНИНУ Највиши врх има само 170 метара

Када помислимо на Европу, често нам на памет падају величанствени планински ланци попут Алпа, Карпата или Динарида. Ипак, постоји једна европска земља која нема ниједну планину и то није баш тако позната чињеница.

У питању је Данска, чији је највиши природни врх висок свега 170,86 метара надморске висине!

Највиша тачка Данске - нижа од просечног брда

Највиша природна тачка Данске носи назив Мелехој, и налази се на свега 170,86 метара надморске висине. Иако се може учинити као брдо, не као врх, званично се води као највиша тачка ове скандинавске земље.

На врху Мелехој налази се и торањ висок 13 метара, изграђен још 1924. године у знак сећања на поновно уједињење Јутланда с остатком Данске.

Са врха торња, када је лепо време, пружа се поглед на острво Самсо, па чак и на мост преко теснаца Lillebelt, удаљен 50 километара.

Благо таласасти пејзажи и плимне равнице

Дански рељеф претежно чине благе равнице обликоване деловањем ледењака током ледених доба.

Недавна анализа открива да Данска има чак 607 квадратних километара плимних равница. Клима је умерена, зиме су благе и ветровите, а лета свежа, што додатно обликује изглед крајолика.

Спорна титула највишег врха - природан или вештачки?

Иако се Мелехој води као највиши природни врх, поједини и даље тврде да би титулу највише тачке требало да носи Идинг Сковхој, који се уздиже на 172,54 метра надморске висине.

На његовом врху налазе се три хумке из бронзаног доба, које достижу већу висину од Мелехоја.

Међутим, будући да се сматра да су ти хумци вештачког порекла, стручњаци их често искључују из званичних статистика. Расправе око тога трају већ вековима и ни данас нема коначног одговора.

Још неке готово потпуно равне европске државе

Осим Данске, постоје још неке европске земље које немају праве планине, већ се простиру углавном по низијама и равницама.

Ту спадају:

Холандија - Више од половине територије је испод нивоа мора, а највиша тачка, Ваалсерберг, досеже свега 322,7 метара. Најнижа тачка земље, Зуидпласполдер, налази се 7 метара испод нивоа мора. Због тога су Холанђани развили огроман систем насипа, брана и дина за одбрану од поплава.



Естонија - Највиша тачка: око 318 метара.

Летонија - Највиша тачка: око 312 метара.

Литванија - Највиша тачка: тачно 294 метра.

У поређењу са европским дивовима

За разлику од ових низијских држава, највиши врх Европе - Елбрус у Русији - уздиже се на чак 5642 метра надморске висине.

Следећи на листи је Монт Бланц (4810 метара), највиши врх западне Европе.

Ипак, питање који се од ова два врха сматра највишим у Европи зависи од тога где се повлачи граница између Европе и Азије, јер о томе не постоји универзално прихваћена дефиниција.

(М.А./ЕУправо зато/путникофер.хр)

