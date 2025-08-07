ДРАКОНСКИ КАЖЊЕНА ТУРИСТКИЊА У ШПАНИЈИ Кренула да гледа залазак сунца, а сада мора да плати 40.000 евра
Ибица већ годинама спада међу најпознатија европска летовалишта.
Међутим, с порастом популарности расте и притисак на инфраструктуру и животну средину. Како би се избориле с проблемима масовног туризма, локалне власти увеле су строга правила за улазак возила и паркирање.
Како пише портал Watson, једна туристкиња је на Ибицу ушла кампером без претходне регистрације и паркирала на заштићеној територији, чиме је прекршила више прописа. Прекршила је ограничење уласка возила, као и правила просторног планирања и заштите животне средине.
Заменик председника острва, Мариано Хуан, огласио се поводом случаја на мрежи X:
"Поглед на залазак сунца уз кршење правила о просторном уређењу, то ће је скупо коштати".
Строга правила на Ибици и ФорментериОд јуна до септембра на Ибици важи дневни лимит од 20.168 возила која могу да уђу на острво. Возачи који желе да пређу трајектом, морају раније да се региструју путем интернета и плате таксу од евро дневно. Када су у питању кампери, захтеви су још строжи.
Неопходно је имати потврду резервације на једном од пет легалних кампова. Без тога, улазак је незаконит, а непрописно паркирање може да буде кажњено новчаном казном до 30.000 евра, док у екстремним случајевима казна може да достигне до 40.000 евра.
Слична правила важе и за суседно острво Форментеру, где је у летњој сезони улазак возила такође дозвољен само уз посебну дозволу. Такса за аутомобиле износи 6 евра по дану, а за мотоцикле 3 евра по дану. Хибридна возила имају 50 одсто попуста, док су електрична возила ослобођена плаћања. Важно је напоменути да су квадови, камп-приколице и кампери потпуно забрањени током летње сезоне.