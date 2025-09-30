ЕМИСИЈА "ЗДРАВА НАЦИЈА" ОТВАРАЛА ЈЕ ТЕМЕ ВАЖНЕ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ Ево шта ћемо гледати у новој сезони
Емисија "Здрава нација" која се од марта ове године емитује на ТВ Балкан Трип, је до сада донела велики број информација, новости и савета из света медицине, а ауторка и водитељка Ана Мандић Жугић је угостила лекаре из различитих области, постављајући им питања које гледаоце највише занимају.
Током првих тридесет епизода се у емисији говорило о анксиозности, страху од вожње, зависности младих од екрана и проблему све каснијег проговарања код деце, здравој исхрани, дојењу, вантелесној оплодњи, начинима здраве комуникације, партнерским односима и емотивном "burn out-у".
Ана је гледаоцима представила специфичности третмана попут хиџаме, Bowena и акупунктуре.
Екипа емисије је обишла бројне здравствене институције Републике Србије, где смо од медицинског особља сазнали шта је све ново уложено када је реч о савременим приступима, успесима наших доктора, улагања у опрему и праћењу највиших могућих стандарда идући у корак са светом, а некада, као што смо сазнали од наших кардиохирурга у емисији и испред света у подвизима и резултатима.
Ове јесени гледаоцима ће бити представљен рад Центра за палијативно збрињавање УКЦС, Фестивал здравља, гледаоци ће да сазнају како да имају здрав и леп осмех и да реше проблеме главобоље и тегобе да синусима као и о предностима лечења матичним ћелијама.
Ана Мандић Жугић увек позива гледаоце да јој пишу ако имају неку тему која их занима, или било какво питање о којем ће Ана да разговара са својим саговорницима. Емисија "Здрава нација" емитује се сваког петка у 20.00 на ТВ Балкан Трип, а репризни термин је суботом у 8.00.