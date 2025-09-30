ЛЕКАРИ БИЛИ У ШОКУ КАДА СУ ВИДЕЛИ ШТА КРИЈЕ У СТОМАКУ! Прогутао 29 кашика, 19 четкица за зубе и две оловке јер је био – гладан
У индијском граду Хапур забележен је случај који је шокирао и искусне лекаре.
Из стомака 39-годишњег мушкарца, по имену Сачин, хирурзи су уклонили 29 кашика, 19 четкица за зубе и две хемијске оловке, а пошто се жалио на јаке болове у стомаку.
Захват трајао три и по сата
Сачин је примљен у болницу са јаким боловима, а ултразвучни преглед је показао присуство чак 50 страних тела у његовом желуцу.
Лекари су најпре покушали да их уклоне ендоскопијом, али због броја и величине предмета, одлучено је да се оперише.
Захват је трајао три и по сата, а учествовао је тим хирурга предвођен директором болнице др Шјамом Кумаром. Операција је изведена крајње пажљиво, будући да су пластични и метални делови представљали озбиљну опасност по унутрашње органе.
Сада се осећа добро
Након свега, Сачин је објаснио да је предмете почео да гута током боравка у центру за рехабилитацију.
Тврди да је тамо добијао мале порције хране, па је обузет фрустрацијом и глађу почео да краде прибор за јело и четкице, ломи их на комаде и гута уз воду.
Лекари су његово понашање описали као екстремни облик психолошког поремећаја, који може да се јави код особа у стању апстиненцијалне кризе или под интензивним стресом.
Додају да овакви случајеви нису чести, али да указују на важност праћења менталног здравља код пацијената у рехабилитацији.
Сачин је преживео захват и отпуштен је из болнице након недељу дана, у стабилном стању.