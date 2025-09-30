overcast clouds
17°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛЕКАРИ БИЛИ У ШОКУ КАДА СУ ВИДЕЛИ ШТА КРИЈЕ У СТОМАКУ! Прогутао 29 кашика, 19 четкица за зубе и две оловке јер је био – гладан

30.09.2025. 13:44 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
пацијент
Фото: Canva ilustracija

У индијском граду Хапур забележен је случај који је шокирао и искусне лекаре.

Из стомака 39-годишњег мушкарца, по имену Сачин, хирурзи су уклонили 29 кашика, 19 четкица за зубе и две хемијске оловке, а пошто се жалио на јаке болове у стомаку.

Захват трајао три и по сата

Сачин је примљен у болницу са јаким боловима, а ултразвучни преглед је показао присуство чак 50 страних тела у његовом желуцу.

Лекари су најпре покушали да их уклоне ендоскопијом, али због броја и величине предмета, одлучено је да се оперише.

Захват је трајао три и по сата, а учествовао је тим хирурга предвођен директором болнице др Шјамом Кумаром. Операција је изведена крајње пажљиво, будући да су пластични и метални делови представљали озбиљну опасност по унутрашње органе.

Сада се осећа добро

Након свега, Сачин је објаснио да је предмете почео да гута током боравка у центру за рехабилитацију.

Тврди да је тамо добијао мале порције хране, па је обузет фрустрацијом и глађу почео да краде прибор за јело и четкице, ломи их на комаде и гута уз воду.

Лекари су његово понашање описали као екстремни облик психолошког поремећаја, који може да се јави код особа у стању апстиненцијалне кризе или под интензивним стресом.

Додају да овакви случајеви нису чести, али да указују на важност праћења менталног здравља код пацијената у рехабилитацији.

Сачин је преживео захват и отпуштен је из болнице након недељу дана, у стабилном стању.

пацијент стомак предмети
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Пресекао им врат и испржио их у тигању МУШКАРАЦ (61) УБИО И ПОЈЕО СВОЈА 2 КУЋНА ПАУНА Ужасу на Флориди претходила свађа с комшиницом?!
сад

Пресекао им врат и испржио их у тигању МУШКАРАЦ (61) УБИО И ПОЈЕО СВОЈА 2 КУЋНА ПАУНА Ужасу на Флориди претходила свађа с комшиницом?!

29.09.2025. 22:50 22:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) МЕДВЕД ОТКОПАВАО ГРОБНА МЕСТА И ЈЕО ПОСМРТНЕ ОСТАТКЕ Ловцима наложено да започу потрагу ВЛАСТИ АПЕЛУЈУ НА ГРАЂАНЕ ДА БУДУ ОПРЕЗНИ
а

(ВИДЕО) МЕДВЕД ОТКОПАВАО ГРОБНА МЕСТА И ЈЕО ПОСМРТНЕ ОСТАТКЕ Ловцима наложено да започу потрагу ВЛАСТИ АПЕЛУЈУ НА ГРАЂАНЕ ДА БУДУ ОПРЕЗНИ

18.09.2025. 09:13 09:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДВРАТНО; ДОК ЈЕ ЈЕО ПИЦУ, МИСЛИО ДА СЕ РАЗВЛАЧИ СИР А онда је угледао нешто што је неко већ жвакао!
pica

ОДВРАТНО; ДОК ЈЕ ЈЕО ПИЦУ, МИСЛИО ДА СЕ РАЗВЛАЧИ СИР А онда је угледао нешто што је неко већ жвакао!

14.08.2025. 11:53 12:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај