”ПРОБУДИЛА САМ СЕ НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ” Мадона открила: Четири дана сам била у коми" (ФОТО)
Поп икона је први пут проговорила о тешким здравственим проблемима који су је задесили 2023. године.
У свом првом подкаст наступу, краљица попа Мадона поделила је своје застрашујуће искуство борбе са тешком бактеријском инфекцијом са Џејем Шетијем, извештава People.
"Била сам без свести четири дана"
Мадона (67) је у подкасту "Он Пурпосе" са Џејем Шетијем открила да је развила сепсу током хоспитализације у јуну 2023. и да је била без свести четири дана. Подсетимо, у децембру исте године певачица је рекла публици у Бруклину да је била у "индукованој коми 48 сати".
"Спремала сам се за турнеју и добила сам бактеријску инфекцију", присетила се. "Једног минута сам била жива и играла, а следећег сам се пробудила на интензивној нези у болници након што сам била без свести четири дана".
Madonna Reveals How She Contracted Sepsis and Was 'Unconscious for 4 Days' During Hospitalization for Bacterial Infection https://t.co/WWoDtEdcnY
— People (@people) September 30, 2025
Певачица је објаснила колико је њено стање озбиљно. "Скинули су ме са респиратора, почела сам сама да дишем и имала сам сепсу, која може да вас убије", рекла је Мадона.
Сепса је, према Мајо клиници, "озбиљно стање у којем тело неадекватно реагује на инфекцију". Имуни систем тела се окреће против самог себе, узрокујући отказивање органа, а у најтежим случајевима и септички шок и смрт.
Дуг опоравак и "радикално прихватање"
Након изласка из болнице, уследио је дуг и тежак опоравак.
"Одувек сам себе сматрала суперженом", признала је. "Мислила сам: 'Пребродићу ово. Бићу добро. Враћам се на пробе'".
Међутим, стварност је била другачија. Мадона је рекла да "није могла да устане из кревета", не знајући када ће се њена мука завршити.
Додала је да су јој практиковање Кабале и порука њеног учитеља о "радикалном прихватању" помогли у процесу исцељења. Кабала је јеврејско мистично езотерично учење о Богу и свету. Оно настоји да објасни свет на основу тумачења нумеричких односа и тумачења слова. Према мудрости Кабале, у стварности постоје две силе или квалитети: жеља за примањем и жеља за давањем.
"Стално сам разговарала са својим учитељем и он би рекао: 'Што пре прихватиш шта ти се дешава и да не знаш када ће се то завршити, пре ће се завршити'", открила је.
"Чула сам да се неки људи никада потпуно не опораве од тога. Али, ја нећу прихватити да сажаљевам себе. Онда ћеш само пливати у патњи".
Годину дана касније
У јулу 2024. године, годину дана након што је отпуштена из болнице, Мадона је на Инстаграму осврнула на свој "чудесни опоравак".
"Пре годину дана једва сам могла да стојим у свом дворишту... Чудесно сам се опоравила и имала невероватну годину. Хвала Богу. Живот је леп!", написала је тада.
Током наступа у подкасту, певачици се придружио њен учитељ кабале Еитан Јардени, са којим је покренула нови курс. Такође је признала да је некада била "роб или жртва туђих мишљења", али је током година прихватила да је "неприпадање оно што те спасава".
Index.hr