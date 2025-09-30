МЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЈ БЕЗ ПРЕСЕДАНА Лекари мислили да је тумор – из плућа му извадили ИГРАЧКУ стару 50 година!
Када је поштар Пол Бакстер (57) из енглеског Престона отишао на преглед због хроничног кашља и малаксалости, веровао је да га чека најгора могућа дијагноза – тумор на плућима.
Међутим, оно што су лекари открили променило му је живот у секунди... и изазвало смех у болничкој соби.
Шта је открила бронхоскопија?
„Сви су се смејали – лекари, сестре и ја са њима. Било је невероватно. И даље ми је урнебесно кад се сетим свега”, испричао је за локалне медије.
Након више од годину дана упорног кашља, избацивања слузи и опште слабости, Пол је упућен у специјализовану клинику. Имао је историју пушења и ранију дијагнозу упале плућа, па су лекари, након што су на рендгенском снимку уочили сенку у плућима, посумњали на тумор.
Ипак, уместо злоћудне масе, бронхоскопија је открила мали наранџасти предмет дубоко у доњем делу плућа. Био је то мини саобраћајни чун из Playmobil сета, за који се испоставило да га је Пол удахнуо као седмогодишњак – и који је у његовим плућима провео више од четири деценије!
„Имао сам обичну зимску прехладу кад сам отишао на преглед. Мислио сам да ће бити рутинска контрола. Кад су ми рекли да виде нешто наранџасто, нисам имао појма шта би то могло да буде“, испричао је.
Медицински случај без преседана
Он се затим присетио свог детињства, преноси Mirror.
„Радио сам оно што раде сва деца – стављао играчке у уста. Вероватно сам га случајно удахнуо, али се уопште не сећам да се нешто догодило”, рекао је.
Према извештају, објављеном у Британском медицинском журналу (BMJ), Пол је добио Playmobil сет за седми рођендан и претпоставља се да је убрзо потом удахнуо чун, који се „сакрио” дубоко у плућном ткиву.
„Овако дуг временски размак између аспирације (удисања страног тела) и појаве симптома практично је без преседана“, наводи се.
Сада се осећа одлично
Лекари претпостављају да је чун удахнут у раном узрасту, па су се дечји дисајни путеви прилагодили његовом присуству – и практично „расли“ око страног тела, што је додатно отежало откривање током претходних здравствених проблема.
„Имао сам упалу плућа са 18 година и тада нису ништа приметили. Био сам у болници 2004. због апсцеса на мозгу, радио и магнетну резонанцу, опет ништа“, казао је Пол.
Четири месеца након што су му лекари хируршки уклонили мини чун, Пол каже да се осећа одлично. Упорни кашаљ је готово нестао, а општи симптоми су се значајно повукли.
„Играчка је у теглици, у кухињском ормарићу. Планирам да је чувам заувек. Можда је једног дана поклоним унуцима“, нашалио је Британац.