МИЛИЈАРДЕР УМРО НАКОН ШТО ЈЕ ПРОГУТАО ПЧЕЛУ Смрт на краљевском терену покренула лавину сумњи и породичних обрачуна
Пријатељ принца Вилијама, Санџај Капур, умро након гутања пчеле на поло мечу, породица креће у битку за наследство
Санџај Капур, милијардер, дугогодишњи пријатељ принца Вилијама и председник компаније Сона Цомстар, преминуо је у 53. години после шока изазваног гутањем пчеле док је играо поло у Енглеској.
Пчела му је улетела у уста, изазвала анафилактички шок и фатални срчани удар. Овај догађај потресао је британску и индијску јавност.
Сведоци су испричали да је Капур изговорио "Прогутао сам нешто" непосредно пре него што се срушио на терен. Лекари истичу да унутрашњи убод може довести до брзог отицања грла, зачепљења дисајних путева и наглог пада крвног притиска, што може да изазове застој срца.
Богати бизнисмен, Капур је био познат по својој великој срчаности и приступачности, чак и када би приређивао догађаје, свако је био добродошао без обзира на статус. Његова компанија га је описала као "визионарског лидера чија је енергија обликовала идентитет и успех компаније".
Потенцијални правни хаос због наследства од 3 милијарде фунти
Сада, његова смрт отвара питање наследства вредног 3 милијарде фунти, навела је британска штампа као потенцијалну правну компликацију. Још није јасно ко су званични наследници, али очекује се да ће борба око наследства привући пажњу медија.
Рани Капур је наводно 24. јула упутила писмо одбору у којем је навела да је њен син преминуо под "сумњивим и необјашњивим околностима".
То се догодило само месец дана након што је одбор 23. јуна једногласно именовао новог председника. У писму је оптужила појединце у компанији да користе тугу породице како би "преузели контролу" над фирмом.
Рекла је и да је била приморана да потпише документа док је била под стресом због смрти сина. Госпођа Капур је тврдила да јој је забрањен приступ банковним рачунима и да није одобрила именовања особа које би представљале њену породицу у компанији.
У свом писму, које је послато и индијским инспекцијама, навела је да ју је покојни супруг, који је преминуо 2015. године, одредио за јединог наследника своје имовине, као и за већинског акционара компаније Сона Гроуп.
Компанија је, међутим, саопштила да госпођа Капур већ шест година није акционар и да никада није била већински акционар групе.
Њена снаја, удовица Санџеја Капура је 25. јула на годишњем састанку компаније именована за извршног директора, упркос противљењу госпође Капур и њеном захтеву да се састанак одложи.
Њена канцеларија је прошле недеље поделила извештај мртвозорника који је потврдио да је њен супруг преминуо природном смрћу. У извештају се наводи да је умро од вентрикуларне хипертрофије и исхемијске болести срца, те да је истрага затворена.
Мистерија смрти милијардера?
Госпођа Капур је писала британским властима захтевајући истрагу о његовој смрти, али је тај захтев одбијен. Сестра господина Капура, Мандхира Капур, такође је увучена у спор.
У објави на Инстаграму поделила је фотографију са братом и мајком, уз поруку да ће "штитити оно што би ти желео и о чему је тата сањао". Госпођа Капур је тврдила да се кује завера да се компанија одузме њеној породици.
Адвокат који заступа госпођу Капур, за британске медије је изјавио да је читав случај сумњив.
"Ово веома јасно потврђује оно што она говори, да се њено цело наслеђе присваја и да нико није спреман да испита узрок смрти. Све то може бити веома повезано, а она је недвосмислено рекла да постоји завера иза смрти њеног сина", рекао је адвокат породице.
Господин Капур је преминуо док је његов тим Ауреус играо полуфиналну утакмицу Купа краљице Картије против тима Сујан Индиан Тигерс.
Утакмица је почела у 15 часова, у уторак 12. јуна.
Клуб је блиско повезан са краљевском породицом. Принц Филип био је председник клуба од његовог оснивања у јануару 1955. године, па све до смрти у априлу 2021, пуне 66 година. Краљ Чарлс је прошле године постао нови председник клуба.
У саопштењу клуба наводи се да су сви били шокирани када су сазнали да је Сунџеј Капур, власник поло тима Ауреус, преминуо након што му је позлило током утакмице.