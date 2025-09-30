ДА ЛИ ЈЕ ПОДГРЕВАЊЕ ХРАНЕ ДОБРО ИЛИ НЕ Ево шта је заиста опасно ставити поново на ринглу, а шта није
Вероватно сте већ чули упозорења да је подгревање појединих намирница опасно по здравље.
На листи се обично налазе пиринач, кромпир, пилеће месо, печурке и зелено лиснато поврће. Али да ли је у питању стварна опасност или још један мит?
Пиринач и кромпир
Истина је да пиринач и кромпир могу садржати бактерију Bacillus cereus, чији токсини изазивају мучнину, повраћање и пролив. Међутим, проблем није у самом подгревању, већ у начину чувања. Ако се скувана храна предуго држи на собној температури, бактерије се размножавају и производе токсине које подгревање не може уништити. Зато је важно пиринач или кромпир охладити и ставити у фрижидер у року од два сата након кувања.
Печурке и пилеће месо
Подгревање печурака и пилетине није опасно ако су правилно чуване. Код печурака може доћи до промене укуса и текстуре, док пилетина постаје сувља јер се протеини додатно стежу. То није здравствено ризично, али може утицати на квалитет оброка.
Лиснато поврће
Мит је да је подгревање спанаћа или другог зеленог поврћа „смртно опасно“. Нитрати који се природно налазе у поврћу могу се делимично претварати у нитрите, али се то дешава углавном ако је поврће лоше чувано. Ако је скувано поврће у фрижидеру и поједе се у року од једног дана, нема места за страх.
Закључак
Највећи ризик није у подгревању већ у неправилном чувању хране. Ако остатке оброка брзо охладите и ставите у фрижидер, можете их безбедно подгрејати и следећег дана.