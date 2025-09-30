Домаћице одушевљене овим рецептом! ПИКАНТНА И ОСВЕЖАВАЈУЋА ВЕРЗИЈА АЈВАРА, АЛИ ЗЕЛЕНОГ! Лако се припрема, а укус ће вас одушевити
Ако волите једноставне домаће салате без додатака и конзерванса, овај рецепт ће вас одушевити.
Зелени ајвар постаје све популарнији међу љубитељима зимнице јер је освежавајућ, укусан и лако се припрема.
За разлику од обичног ајвара, овај се прави од зеленог парадајза, што му даје посебан и занимљив укус који ће вероватно заувек остати на вашој зимској трпези.
Савршено иде уз месо, кромпир или хлеб, а свој посебни, пикантни укус дугује рену и сенфу који га чине другачијим од класичних верзија.
Састојци:
• зелени парадајз 4кг
• рен 1/2 кг
• сенф 1/2 кг
• уље 150 мл
• со
Припрема:
Оперите парадајз, исеците тврди врх, па га затим исецкајте на четвртине.
Самељите (изблендајте) парадајз, па затим очистите и изрендајте рен.
У изрендани рен додајте уље и сенф, све то добро промешајте док рен, сенф и уље не буду потпуно уједињени.
У млевени зелени парадајз додајте мешавину коју сте претходно направили. Све то добро промешајте, па посолите по укусу.
Добро сједињену смесу сипајте у тегле и чувајте у фрижидеру. Када се добро охлади можете уживати у укусу зеленог ајвара.