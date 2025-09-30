overcast clouds
Домаћице одушевљене овим рецептом! ПИКАНТНА И ОСВЕЖАВАЈУЋА ВЕРЗИЈА АЈВАРА, АЛИ ЗЕЛЕНОГ! Лако се припрема, а укус ће вас одушевити

30.09.2025. 17:46 17:54
Дневник
Informer.rs/Dnevnik
Фото: freepik, ilustracija

Ако волите једноставне домаће салате без додатака и конзерванса, овај рецепт ће вас одушевити.

Зелени ајвар постаје све популарнији међу љубитељима зимнице јер је освежавајућ, укусан и лако се припрема.

За разлику од обичног ајвара, овај се прави од зеленог парадајза, што му даје посебан и занимљив укус који ће вероватно заувек остати на вашој зимској трпези. 

Савршено иде уз месо, кромпир или хлеб, а свој посебни, пикантни укус дугује рену и сенфу који га чине другачијим од класичних верзија.

Састојци:

           зелени парадајз 4кг

           рен 1/2 кг

           сенф 1/2 кг

           уље 150 мл

           со

Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

Оперите парадајз, исеците тврди врх, па га затим исецкајте на четвртине.

Самељите (изблендајте) парадајз, па затим очистите и изрендајте рен.

У изрендани рен додајте уље и сенф, све то добро промешајте док рен, сенф и уље не буду потпуно уједињени.

У млевени зелени парадајз додајте мешавину коју сте претходно направили. Све то добро промешајте, па посолите по укусу.

Добро сједињену смесу сипајте у тегле и чувајте у фрижидеру. Када се добро охлади можете уживати у укусу зеленог ајвара.

 

ајвар парадајз зелено поврће
Informer.rs/Dnevnik
Дневник
Магазин Гастро
