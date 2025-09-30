КАДА ЈЕ НАЈБОЉЕ ДА СЕ ПРОБУДИТЕ Они који устају пре овог времена су здравији и веселији - наука доказала
30.09.2025. 17:27 17:36
Истраживања показују да особе које устају пре седам сати ујутру имају већу вероватноћу да буду задовољније, здравије и психички стабилније.
Јутарње светло помаже у регулисању биолошког ритма и подстиче лучење серотонина, хормона који утиче на добро расположење.
Поред тога, они који дан почињу раније чешће развијају здравије навике – редовно вежбају и имају устаљену дневну рутину, што додатно доприноси бољем општем стању организма.