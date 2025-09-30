overcast clouds
„ОВО ЈЕ НАЈУЗБУДЉИВИЈА СТВАР КОЈУ САМ ВИДЕО НА ПОСЛУ!" Водоинсталатер пронашао ретку војну реликвију – у бојлеру

30.09.2025. 15:19
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Једна жена је показала шта је њен водоинсталатер пронашао док је био у њеној кући како би поправио бојлер.

Хелен Меткалфе, позната на X-у као @BlondiieMama, показала је шта је њен водоинсталатер пронашао док је био у њеној кући. Очекивала је да водоинсталатер реши проблем због којег га је позвала, али је била одушевљена оним што је пронашао у њеном дому током рада.

„Док је замењивао мој бојлер, водоинсталатер је прокоментарисао: 'Овај мач је најузбудљивија ствар коју сам видео!'”, написала је Хелен.

„Извини, шта?”, питала је водоинсталатера.

Док је мењао бојлер, пронашао је мач.

„До сада сам открила да је направљен између 1805. и 1954. године од стране Wilkinson Sword Co Ltd, који су правили мачеве за пешадију”, написала је Хелен.

 

 

Људи су били одушевљени. „Сјајан проналазак”, „Изгледа као мач по узору РАФ-а, купљен приватно од стране официра РАФ-а, није службено издат. Крваво скуп”, „Ово је церемонијални мач официра Краљевске морнарице. Имам један за мој униформу број 1. Нису јефтини, тако да је ово сјајан проналазак”, писали су многи.

Колико би мач могао да вреди?

Вредност мачева Краљевског ваздухопловства (РАФ) варира у зависности од фактора као што су старост, произвођач, стање и историјски значај. Модерни и репродуковани РАФ мачеви коштају од око 260 до 750 евра, у зависности од квалитета и детаља.

Стари РАФ мачеви, посебно они из периода Џорџа V (1910–1936) или ранији, могу да имају вишу цену – од око 900 до више од 1.000 евра.

Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
