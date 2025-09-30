overcast clouds
ЗЕТ СУЗАНЕ МАНЧИЋ БИО У БРАКУ СА ЋЕРКОМ ГЕНЕРАЛА! Свадба истог дана када се Павковић вратио у Србију, ВОДИТЕЉКА открива како је било на свадби

30.09.2025. 17:18 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Фото: youtube prinstcrin/Blic/Newsmax Balkans

Нови зет Сузане Манчић, бригадни генерал Мирослав Талијан, је био у браку са ћерком генерала Небојше Павковића, Маријом.

Бригадни генерал Мирослав Талијан, који је недавно оженио ћерку водитељке Сузане Манчић, Теодору Кунић је 23 године старији од ње.

Теодра и Мирослав су направили славље поводом венчања, а водитељка Сузана Манчић није крила срећу због ћерке и њеног изабраника.

Сузана о Небојши Павковићу и свадби

Након што су се појавиле информације да је садашњи зет Сузане Манчић био у браку са ћерком генерала Небојше Павковића и да је свадба обављена исти дан када се он вратио у Србију, позвали смо водитељку која нам је рекла:

- То није никаква повезаност, свадбе се заказују много унапред, то нико није могао да предвиди, рекла је Сузана кратко не желећи да продубљује ову тему, али се осврнула на свадбено весеље.

- Јесам, одморила сам се. Свадба ко свадба, лепо је било, дивно је било. То није моја свадба, то је свадба моје ћерке и ја сам поштовала ту њену жељу да се то превише не експонира, па нека тако и остане.

- Ја видим да је моја ћерка пресрећна, драго ми је нашла своју половину. Нисам се мешала у одлуке своје деце, могу само да посаветујем. Оне су одрасле девојке, паметне су, добро одгојене и мислим да могу добро да изаберу, рекла је за Блиц.

