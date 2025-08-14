clear sky
ОДВРАТНО; ДОК ЈЕ ЈЕО ПИЦУ, МИСЛИО ДА СЕ РАЗВЛАЧИ СИР А онда је угледао нешто што је неко већ жвакао!

14.08.2025. 11:53 12:10
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
pica
Фото: Canva

Неименовани Британац се огласио на друштвеним мрежама, уз тврдњу да је доживео шокантно искуство након куповине смрзнуте пице у једном трговинском ланцу.

Испекао ју је у рерни, загризао и покушао да сажваће залогај. Одмах је знао да нешто није у реду, написао је.

„Деловало је као жвака”

Британац је објавио фотографију спорне пице и додао: „Прво сам помислио да је корица жилава. Када сам боље погледао деловало је као жвака”.

Његова објава је постала вирална и изазвала је лавину коментара, преноси Newsweek.

„Ово је ужасно, одвратно”, написала је једна особа, а друга се надовезала: „Никада више не бих куповао тамо”.

Погледајте овде.

Пица са „додатком”

Локални медији су успели да контактирају с незадовољним купцем, а он је објаснио да је смрзнуту пицу купио 16. јула.

„Када сам схватио шта је у тесту, умало нисам повратио. Прво сам помислио да је жвака, а онда схватио да изгледа као мрежица за косу или некаква плава тканина”, рекао је.

Он претпоставља да је упала у тесто током производње, а да то нико није приметио. Послао је мејл трговинском ланцу и добио одговор.

„Упутили смо извињење купцу и понудили надокнаду, као знак добре воље. Нисмо примили сличне притужбе на овај производ, а спровешћемо истрагу и утврдили шта се тачно догодило”, казао је портпарол компаније за британске медије.

пица тесто жвака
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
