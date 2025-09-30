ПОМЕШАЈТЕ КОРУ МАНДАРИНЕ И АЛКОХОЛ И ГЛЕДАЈТЕ ЊЕНЕ МОЋНЕ ЕФЕКТЕ Могу спречити ширење ешерихије коли, може послужити и за чишћење стакла и дрвенарије
Мандарина није само сочно воће које волимо да једемо зими – њена кора у последње време добија сасвим нову улогу.
На друштвеним мрежама шири се тренд који обећава природније и једноставније решење за одржавање дома: комбинација алкохола и коре мандарине користи се као средство за чишћење и као освеживач простора.
Привлачан цитрусни мирис и идеја да се од "отпада" направи корисна мешавина освојили су многе, па не чуди што је ова пракса постала прави хит међу љубитељима еколошких алтернатива.
Иза ове наизглед једноставне и практичне идеје крије се много питања. Да ли кора мандарине заиста поседује својства која је чине ефикасном у дезинфекцији? Може ли оваква мешавина да се мери са индустријским производима или је њен допринос првенствено у пријатном мирису? Научници су већ испитивали хемијски састав цитруса, а стручњаци упозоравају на потенцијалне замке кућне употребе. Управо зато вреди открити шта каже наука, а шта искуство, када је реч о овом тренду који осваја домаћинства.
Кора мандарине, која се обично баца, може имати различите свакодневне примене. Према студији објављеној у часопису "АпплиедЦхем", кора мандарине садржи флавоноиде, фенолне компоненте и етерична уља попут лимонена, позната по антиоксидативној активности и одређеној антимикробној моћи у лабораторијским тестовима.
Ове супстанце се лако извлаче етилним алкохолом, што објашњава зашто мешавина брзо ослобађа карактеристичан цитрусни мирис. Слична истраживања показала су да алкохолни екстракти кора цитруса, попут мандарине, наранџе или лимуна, могу инхибирати раст бактерија као што су ешерихија коли и стафилококе у контролисаним условима.
Међутим, научници наглашавају да ти резултати потичу из лабораторијских тестова и не значе да домаћа мешавина има исту дезинфекциону ефикасност као индустријски сертификовани производи.
У пракси, стручни портали објашњавају да ова мешавина може послужити као еколошки чистач за стакло, столове и друге површине, уз благо одмашћивање. Алкохол обавља основну функцију дезинфекције, док кора доприноси мирису и додаје неке супстанце које помажу у чишћењу.
Такође, постоји и гастрономска примена, наиме, у домаћим алкохолним пићима попут "мандаринчела" кора се потапа у алкохолу како би пренела укус и арому. Стручњаци за енологију упозоравају да треба користити алкохол за људску употребу и придржавати се хигијенских правила, јер алкохол неприкладан за конзумацију може представљати озбиљан ризик по здравље.
Иако комбинација алкохола и коре мандарине има хемијско утемељење и нека прелиминарна истраживања, не постоје коначни докази да је ефикаснија од комерцијалних дезинфекционих или средстава за чишћење. Њена најпроверена предност је освежавајући мирис и могућност смањења употребе вештачких арома у дому.
Укратко, ово је пракса која може бити корисна као лагана алтернатива за чишћење или освежавање простора, али треба је користити са опрезом и имати у виду да не замењује производе одобрене од стране санитарних власти. Стручњаци се слажу да је потребна додатна истраживања како би се утврдила стварна ефикасност ових екстраката у свакодневним условима.