ГОСТИ КАЖУ ДА НЕМА НЕПРИЈАТНИХ ИЗНЕНАЂЕЊА Ово су цене пића и хране на овогодишњем Сабору трубача у Гучи
Највеселија варошица на Балкану овог викенда је свакако Гуча где се по 64. пут одржава чувени Сабор трубача.
Велики број посетилаца забележен је првог и другог дана ове манифестације која чува традицију и обичаје. Оно о чему се увек спекулише када је Гуча у питању су цене под шатрама и угоститељским објектима, а приметно је да ове године нема непријатних изненађења.
- Служе само обичну кувану кафу и она је 200 динара, сви сокови су 350 динара, пиво око 400 динара. Килограм јагњећег печења платили смо 3.500 динара, а видели смо да је прасетина за 1.000 динара јефтинија. Све те цене су сличне као код нас у Чачку, кад седнемо негде да једемо. Цене рошитиља су такође пристојне, мада то овај пут нисмо јели. Услуга је добра, домаћини љубазни, заиста немамо замерки - каже за агенцију Рина гост Бојан Димитријевић.
Атмосфера на Сабору трубача се захуктава, а свој врхунац доживеће током вечерњих сати када се очекује долазак великог броја посетилица и наравно сутра када је завршни дан и главно такмичење.
- Првог саборског дана, односно петак вече, можемо бити задовољни зато што је било више посетилаца него претходних година. Оно што смо вечерас спремили ми као организатори јесте, пре свега, концерт прошлогодишњих победника, затим концерт Бобана и Марка Марковића, нашег домаћина Сабора, затим концерт Бојана Ристића, а ту ће бити и наступ Цобета са пратећим трубачима - рекао је председник општине Миливоје Доловић.
Додаје да организаторе јако радује повећан број гостију из иностранства који су могли да бирају где ће провести вреле августовске дане, а изабрали су Гучу.
- Нама је јако драго што видимо све више људи из иностранства – из Словеније, наших људи који долазе из Немачке и који су узели годишње одморе да би дошли овде у Гучу. То је показатељ да Гуча иде у правом правцу. Наравно, главна ствар је труба, али Гуча је и ова везана кошуља што је ја носим, и кисели купус, и добар провод, све оно што нас сваке године сабере овде да уживамо уз звуке чаробног српског инструмента - истиче Доловић.