Добра вест за путнике
ИЗМЕНА ПРАВИЛА О ВЕЛИЧИНИ БЕСПЛАТНОГ ПРТЉАГА Ово су нове димензије
Ирска нискобуџетна авио-компанија Рајанер објавила је данас да ће њени путници почев од следећег месеца моћи да носе већу бесплатну ручну торбу која стаје испод седишта.
У овом тренутку, путници могу да понесу торбу максималних димензија 40x25x20 центиметара, а нова граница ће бити повећана на 40x30x20 центиметара, преноси Скај њуз позивајући се на портал Вич (Which).
Максимална величина торбе ће бити повећана за 20 одсто, односно за пет центиметара, што значи додатна четири литра простора.
Kако се наводи, нова правила важиће за све путнике, било да путују само са ручном пртљагом или са две торбе.
Промена је уследила након одлуке Европске уније да путници имају право на једну бесплатну торбу минималних димензија 40x30x15 центиметара на сваком лету.
Рајанер је саопштио да ће нова правила бити ускоро примењена на свим аеродромима. До тада, путницима се препоручује да поштују тренутну максималну величину торбе од 40x25x20 цм.
Циљ промене је да стандардизује величину бесплатног пртљага, што ће путницима омогућити да купе једну торбу која може да се користи на свим европским летовима.