КРЕЋЕТЕ НА ПУТ ПО ЕВРОПИ ОВОГ ЛЕТА? Ово су непријатности које вам могу покварити одмор, али и начини да их заобиђете
Све на једном месту, од топлотних таласа и пожара, до штрајкова и нових туристичких такси - сазнајте како да се припремите и заштитите уколико планирате путовање по Европи.
Било да на одмор идете да се опустите, упознате нову културу, посетите пријатеље или једноставно пронађете себе, непредвиђене ситуације сигурно нису део идеалног летовања.
Путовања по Европи постају све изазовнија, нарочито лети, јер климатске промене све чешће доносе екстремне временске услове, а уводе се и нове регулативе и туристичке таксе.Како бисте избегли непријатна изненађења док уживате у сладоледу или заласку сунца, ево на шта све треба да обратите пажњу и како да се најбоље припремите.
Топлотни таласи и пожари харају Европом
Од јуна Европу погађају топлотни таласи који стварају идеалне услове за избијање пожара.
Током викенда, Шпанија и Португал прогласили су ванредно стање због повећаног ризика од пожара. Температуре су достизале и преко 40°Ц.
Грчка и Турска целе сезоне се боре с пожарима, евакуисани су и мештани и туристи. Сардинија, делови Италије и Француске такође су погођени.
Топлотни таласи сами по себи могу бити опасни - нарочито за старије и хронично оболеле особе.
Све више земљотреса и вулканских активности на југу Европе
Популарна летовалишта попут Крита, Санторинија, Напуља, Сицилије и Турске бележе повећану сеизмичку и вулканску активност.
Иако озбиљнијих последица засад није било, овакви догађаји умеју да буду стресни и захтевају хитну евакуацију.
На Санторинију, једном од најпосећенијих места у Грчкој, бележи се и пад броја туриста, до 25%.
Како да се припремите за екстремне временске услове?
Пре свега, информишите се о временским и природним ризицима дестинације коју посећујете.
Пратите локалне вести, прогнозе и упозорења путем званичних апликација или веб-сајтова.
Активирајте хитна обавештења на свом телефону.
Током топлотних таласа, избегавајте напорне активности и будите хидрирани.
Старији и хронични болесници нека буду посебно опрезни.
Ако планирате активан одмор, проверите могућности за промену датума или трасе.
Осигурање - кључ заштите од временских непогода
Одаберите путно осигурање које покрива елементарне непогоде и отказивање путовања због временских услова.
Ако сами одлучите да откажете пут, без званичног упозорења владе, осигурање то вероватно неће покрити.
Већина полиса не покрива "губитак уживања", чак и ако због временских услова не можете да напустите хотел.
Нове таксе и ограничења за туристе
Све више европских дестинација уводи туристичке таксе, ограничења посета и улазнице.
Санторини и Миконос наплаћују 20 € по крузер-путнику у сезони.
Акропољ у Атини дневно прима највише 20.000 људи уз обавезне термине.
Барселона је повећала боравишну таксу на 6,75 € по ноћи у луксузним хотелима.
Ибица ограничава број аутомобила туриста - потребан је дозвола (1 € по дану).
Помпеја и Колосуем имају дневне квоте посетилаца.
Неке плаже, попут Туереде на Сардинији, захтевају претходну резервацију путем апликације.
Таксе за улазак у Венецију су укинуте крајем јула.
Нова правила у Турској
Турска управа за цивилно ваздухопловство (ЦАА) увела је ново правило: путници морају остати везани док авион потпуно не стане и не угасе се светла за појас.
Искрцавање по редовима је обавезно. Кршење правила може се казнити са 70 долара (62 евра).
Штрајкови и проблеми са контролом летења
Летња сезона доноси више путника - али и више штрајкова.
Од 15. августа до краја 2025, најављени су штрајкови радника у шпанским аеродромима, укључујући Мадрид, Барселону, Севиљу, Малагу, Ибицу и др. Одржаваће се сваке среде, петка, суботе и недеље.
Због штрајкова контролора летења већ је било масовних отказивања летова у Француској, Шпанији и Италији.
Како се припремити за штрајкове?
Препорука стручњака је да уочи и током путовања по Европи редовно проверавате сајтове владе, аеродрома и авио-компанија.
Потврдите статус лета пре поласка на аеродром.
Ако не можете променити датум путовања, избегавајте шпицеве и дођите раније.
Укључите покриће за поремећаје у путовању у вашу полису.
Авио-компаније су дужне да вам понуде рефундацију или алтернативни лет, али нису одговорне за остале трошкове, попут хотела.
