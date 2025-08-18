few clouds
24°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КВАР НА АУТУ У ГРЧКОЈ? Ево како најбрже да пронађете сервис

18.08.2025. 14:29 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо/Дневник
Коментари (0)
Mehanicar
Фото: pixabay.com

Ако не користите мобилне апликације, помоћ за квар на аутомобилу понудиће вам локални становници.

Бројни возачи који први пут путују у Грчку имају страх шта радити у случају квара на аутомобилу или пробушене гуме  Не морате да претражујете грчке сајтове нити да тражите локалне бројеве, ово су најбржи начини како да пронађете аутомеханичара или вулканизера у Грчкој.

Најбржи и најефикаснији начин да пронађете сервис јесте путем Гоогле Мапс апликације на телефону, коју већина нас већ користи свакодневно за навигацију и претрагу локација.

У претрагу једноставно унесите кључне појмове на енглеском језику:

за аутомеханичара: “Car service”, “Car repair” или “Autoservice”
• за вулканизера: "Tire service”, “Wheel repair” или “Tire shop”

Није потребно да користите грчки језик - енглески термини у претрази су сасвим довољни.

Гоогле ће вам приказати најближе сервисе, заједно са:

• локацијом и упутством како да дођете до њих
• радним временом
• оценама корисника
• бројем телефона за контакт

Ова метода функционише поуздано - од већих градова попут Солуна и Атине, до мањих туристичких летовалишта дуж обале и на острвима.

Помоћ локалаца

Ако не користите мобилне апликације, најпоузданији извор информација су локални становници. У већини туристичких места, сервиси су познати мештанима, а помоћ можете потражити од:

власника смештаја у коме боравите
• особља на бензинској пумпи
• локалних таксиста или продаваца у маркету

Грци су углавном љубазни и спремни да помогну, чак и када постоји језичка баријера. Довољно је да питате једноставно и јасно, а ако су у могућности често ће вас и сами отпратити до најближег сервиса.

Помоћ преко путног осигурања

Уколико сте пре пута уплатили осигурање које покрива помоћ на путу, можете контактирати број са своје полисе и пријавити квар.
Осигурање ће вас повезати са најближим овлашћеним сервисом или послати помоћ на локацију. Ова услуга посебно је корисна у ситуацијама када се квар деси на аутопуту или ван насељеног места.

Без обзира на то да ли се налазите у Солуну, на Халкидикију, Лефкади, Тасосу или неком другом делу Грчке - пронаћи аутомеханичара или вулканизера није компликовано, чак и у хитним ситуацијама.

Kористите Гугл мапе, питајте локалце или се ослоните на путно осигурање – све су то брзи и проверени начини да наставите путовање без стреса.
 

Грчка грчка туризам аутомобили
Извор:
Мондо/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај