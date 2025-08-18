КВАР НА АУТУ У ГРЧКОЈ? Ево како најбрже да пронађете сервис
Ако не користите мобилне апликације, помоћ за квар на аутомобилу понудиће вам локални становници.
Бројни возачи који први пут путују у Грчку имају страх шта радити у случају квара на аутомобилу или пробушене гуме Не морате да претражујете грчке сајтове нити да тражите локалне бројеве, ово су најбржи начини како да пронађете аутомеханичара или вулканизера у Грчкој.
Најбржи и најефикаснији начин да пронађете сервис јесте путем Гоогле Мапс апликације на телефону, коју већина нас већ користи свакодневно за навигацију и претрагу локација.
У претрагу једноставно унесите кључне појмове на енглеском језику:
за аутомеханичара: “Car service”, “Car repair” или “Autoservice”
• за вулканизера: "Tire service”, “Wheel repair” или “Tire shop”
Није потребно да користите грчки језик - енглески термини у претрази су сасвим довољни.
Гоогле ће вам приказати најближе сервисе, заједно са:
• локацијом и упутством како да дођете до њих
• радним временом
• оценама корисника
• бројем телефона за контакт
Ова метода функционише поуздано - од већих градова попут Солуна и Атине, до мањих туристичких летовалишта дуж обале и на острвима.
Помоћ локалаца
Ако не користите мобилне апликације, најпоузданији извор информација су локални становници. У већини туристичких места, сервиси су познати мештанима, а помоћ можете потражити од:
власника смештаја у коме боравите
• особља на бензинској пумпи
• локалних таксиста или продаваца у маркету
Грци су углавном љубазни и спремни да помогну, чак и када постоји језичка баријера. Довољно је да питате једноставно и јасно, а ако су у могућности често ће вас и сами отпратити до најближег сервиса.
Помоћ преко путног осигурања
Уколико сте пре пута уплатили осигурање које покрива помоћ на путу, можете контактирати број са своје полисе и пријавити квар.
Осигурање ће вас повезати са најближим овлашћеним сервисом или послати помоћ на локацију. Ова услуга посебно је корисна у ситуацијама када се квар деси на аутопуту или ван насељеног места.
Без обзира на то да ли се налазите у Солуну, на Халкидикију, Лефкади, Тасосу или неком другом делу Грчке - пронаћи аутомеханичара или вулканизера није компликовано, чак и у хитним ситуацијама.
Kористите Гугл мапе, питајте локалце или се ослоните на путно осигурање – све су то брзи и проверени начини да наставите путовање без стреса.