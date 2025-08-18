(ВИДЕО) ЛАЖНЕ МОНАХИЊЕ ВАРАЈУ ТУРИСТЕ У ГРЧКОЈ Грчка полиција упозорава, ЕВО КАКО ЋЕ ПРОБАТИ ДА ВАС ПРЕВАРЕ
Лажне монахиње преплавиле су Грчку, ординирају по летовалиштима и на плажама на Халкидикију, у Солунској и Олимпској регији, на Аристотеловом тргу у Солуну и код Беле куле. Успеле су да преваре много људи, јер се на први поглед не разликују од нормалних монахиња.
Обучене као монахиње (часне сестре) продају наивним људима бројанице, крстове и иконе израђене и "освештане" у манастиру. Њихова одећа не личи на одећу правих монахиња и то се лако уочава ако се обрати пажња. Варају у групама, најчешће по две. Дешава се и то да док једна покушава да убеди некога да купи бројаницу, друга га џепари. Напорне су и навалентне, а када их одбијете почињу да вас псују.
Некада прођу плажом, дословно угурају људима бројанице и крстове у руке, кажу им да су бесплатни и да ништа не треба да плате, а затим навалентно траже неки "допринос за манастир". Полиција их хапси када успеју да их лоцирају међутим "рађају се нове бизнис монахиње" и свуда их има.
Последњих месеци овде у Солуну примећујемо да има све више лажних монаха - што значи да су се и мушкарци прикључили овом уносном "бизнису".
Праве монахиње ретко напуштају манастире и никада не продају освештене предмете ван манастира, а посебно не на плажама и на тако агресиван начин. Будите опрезни и не купујте ништа од њих!