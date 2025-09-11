light rain
ОВА ЗЕМЉА СПРЕМА СТРОГ ЗАКОН ЗА ТУРИСТЕ И ЛОКАЛЦЕ Без пушења на плажама и терасама ресторана

11.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
пушење
Фото: Ilustracija pixabay

Коалициона влада Шпаније одобрила је нацрт закона којим се планира значајно ограничавање пушења на јавним местима, што би могло донети велике промене за све туристе који посећују ту земљу.

Предложеним законом забранило би се пушење и коришћење електронских цигарета на бројним отвореним просторима, укључујући спортске објекте, плаже, као и популарне терасе ресторана и барова, пише Euronews.

"Увек ћемо ставити јавно здравље испред приватних интереса", изјавила је шпанска министарка здравља Моника Гарсија новинарима.

"Сви имају право да удишу чист ваздух и живе дуже и квалитетније животе".

Међутим, предложене мере наишле су на отпор власника ресторана и барова. Они тврде да шпанску културу обедовања на отвореном, која траје током целе године, значајно подстичу управо гости који пуше.

Подсетимо, пушење у затвореним просторима у Шпанији је забрањено још од 2011. године.

Шпанија се обрачунава с културом пушења

Нови закон би могао знатно да промени искуство туриста који у великом броју посећују популарна шпанска летовалишта. Привлачност земље за посетиоце традиционално је обухватала не само климу и културу, већ и приступачне цене дуванских производа.

Према новом нацрту закона, класичне и електронске цигарете, никотинске кесице, биљни дувански производи, наргиле и уређаји за загревање дувана биће забрањени на отвореним просторима попут плажа, тераса ресторана и барова, стадиона, спортских центара, дечјих игралишта и аутобусних станица. Закон такође предвиђа строжу контролу маркетинга и дистрибуције е-цигарета.

За сада нема информација о томе када би мере могле ступити на снагу, јер закон тек треба да прође парламентарну процедуру, током које може бити измењен. Приступ Шпаније прати пример Француске, која је сличне мере увела у јулу. Тамо је сада противзаконито пушити на отвореним јавним местима, али закон не обухвата терасе кафића и барова, нити електронске цигарете.

Нема предлога за безлично паковање

Према подацима шпанског министарства здравља, болести повезане са дуваном односе више од 50.000 живота годишње у Шпанији — што је око 137 смртних случајева дневно. Занимљиво је да у предлогу закона који је влада одобрила нема захтева за увођење безличног паковања дуванских производа — мере коју је, према подацима Светске здравствене организације, већ усвојило 25 земаља.

