ЖИВОТ НА КРУЗЕРУ (НИ)ЈЕ БАЈКА!
(ВИДЕО) „Не, немамо слободан дан!“ РАДНИЦА открива "цену живота" на броду, али…. СВАКИ ДАН ДОНЕСЕ НОВУ АВАНТУРУ!
Радница крузера открила је зашто посада нема ни један слободан дан у недељи.
Многи сањају о животу на броду. Море, егзотичне луке, непрекидна авантура... А како је заиста кад посао и путовање постану једно, а слободни дани практично не постоје? Анаја, позната на ТикТоку као @anayadaisy.travels, открила је детаље свог свакодневног живота на крузеру и одговорила на једно питање које јој пратиоци и гости стално постављају - да ли посада уопште има слободне дане.
Без слободних дана
У снимку који је изазвао велику пажњу, Анаја је открила истину.
"Ово је питање које ми се често поставља, како од људи изван брода, тако и од гостију који су заправо на броду. Одговор је, нажалост, не, не добијамо слободне дане", рекла је и додала да већина чланова посаде, укључујући и њу, ради по овом принципу, што је многе изненадило.
Објаснила је да постоји "неписано правило" да се током трајања уговора не узимају слободни дани.
"Уговори могу да трају од три месеца за неке људе, па све до осам или девет месеци", навела је.
Како изгледа радни дан?
"Будући да крузер плови готово сваки дан у години, не можемо да имамо слободне дане јер, очигледно, имамо путнике, а ко ће се бринути о путницима ако сви имају слободне дане?", рекла је.
Ипак, додала је, то не значи да посада ради без престанка.
"Да, ово звучи као много, али иако радимо седам дана у недељи, то не значи нужно да ћете радити цео дан", признала је Анаја.
Описала је свој распоред. Ради од јутра до поднева, а затим има паузу.
"Онда можда будете на излету на обали, јер сам ја из одељења за излете, а ако нисте, нећете поновно почети да радите до отприлике пет сати увече".
Време за уживање
Средина дана остаје резервисана за личне активности. Чланови посаде могу да се опусте на броду, истраже луку у којој су пристали или оду на ручак и кафу.
"Дакле, да, иако то није цео слободан дан, ипак добијате слободно време да заправо уживате у лукама у које идете и уживате у земљама које посећујете", објашњава Анаја.
Једна од највећих предности овог посла је, признаје, могућност да сваког дана будете на новом месту.
"Који други посао на свету вам омогућава да се пробудите и будете у другој земљи? Претпостављам да је то цена коју плаћате за путовање светом, мени то стварно не смета", закључила је Анаја.