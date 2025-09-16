"CHATGPT" КОРИСТИ СВАКИ ДЕСЕТИ ОДРАСЛИ ЧОВЕК НА СВЕТУ Највише млади, а ево како се мењају дигиталне навике људи
ОпенАИ је објавио резултате највеће анализе до сада о томе како људи користе ChatGPT.
Подаци показују да овај алат има више од 700 милиона активних корисника недељно, што је око десет одсто одрасле светске популације. У јуну прошле године обрађивано је 451 милион порука дневно, док је у јуну 2025. број скочио на преко 2,6 милијарди. Иако је Google и даље недодирљив са око 14 милијарди претрага дневно, раст ChatGPT-a јасно говори о промени у понашању корисника интернета.
Велики део тог раста долази од нових налога, док старији корисници бележе стагнацију. Највећи скокови употребе поклопили су се са лансирањем модела o1-preview, о1-мини, о3 и о4-мини. Подаци показују и јасну демографску слику: чак 46% корисника је између 18 и 25 година, а већину сада чине жене са 52,4%, док су пре само неколико година мушкарци чинили чак 80% публике.
Када се погледају мотиви, 72% свих порука нема везе с послом. Људи га углавном користе за забаву, учење или приватне задатке. Међу пословним корисницима доминира писање и уређивање текстова, нарочито код менаџера и креативних професија, где тај удео прелази 50%.
ChatGPT постаје дигитални асистент за све
Занимљиво је да корисници најчешће траже да ChatGPT исправи или оцени текст (10,6%), да генерише поруке (8%) или преводе (4,5%). Писање фикције заузима скромних 1,4%. Истовремено, ChatGPT све чешће замењује класичне претраживаче јер се 24,4% разговора сада односи на тражење информација, што је значајан раст у односу на годину дана раније. Иако су напредовали системи за цитирање извора, проблем тзв. "халуцинација" и даље је присутан.
За пословне кориснике, 14,9% упита спада у одлучивање и решавање проблема, што значи да се ChatGPT користи и као саветник при доношењу одлука. Остале области употребе укључују мултимедију (6%), програмирање (4,2%), креативне идеје (3,9%), математичке прорачуне (3%), па чак и личну рефлексију и односе (1,9%), док играње улога заузима тек 0,4%.
Ови подаци потврђују да је ChatGPT прерастао оквире класичног пословног алата. Постао је свеприсутни дигитални асистент, посебно код млађе публике која га користи за истраживање, учење, планирање и забаву. Док компаније настављају да истражују могућности вештачке интелигенције, јасно је да се ChatGPT све више уклапа у свакодневни живот корисника.