БОГОХУЉЕЊЕ ИЛИ ИГРА? За плишану лутку организују егзорцизме и крштења – поливају је водом и изговарају молитве ХЕШТЕГ LABUBUDEMON БЕЛЕЖИ МИЛИОНСКЕ ПРЕГЛЕДЕ
Плишана лутка Лабубу неочекивано је ове године постала хит на друштвеним мрежама. Међутим, корисници ТикТока широм света отишли су корак даље и почели су да организују лажна крштења популарне лутке, верујући да подсећа на Пазузуа, демона из култног хорор филма „Егзорциста”.
Овај бизаран тренд изазвао је забринутост у јавности, иако етнолози негирају било какво окултно порекло лика. Све је почело крајем августа ове године, када су корисници на друштвеним мрежама повезали Лабубу са древним месопотамским демоном који се појављује у филму Вилијама Фридкина из 1973. године.
Снимци на ТикТоку приказују кориснике како крсте Лабубу лутке, поливају их водом и изговарају молитве.
Феномен се брзо проширио у САД, на Филипинима и у Уједињеном Краљевству, изазивајући истовремено и подсмех и забринутост код људи.
Шта је изазвало панику и како се тренд проширио?
Паника је настала након што су корисници почели да упоређују визуелне карактеристике Лабубу лутке, које имају уши налик роговима, осмех са оштрим зубима и крупне очи, са Пазузуом у популарној култури. Те тврдње су се убрзо прошириле интернетом, а хаштагови попут #LabubuDemon имају милионске прегледе.
Родитељи широм света изразили су забринутост, а неки су тврдили да играчка у дом доноси „лошу енергију”.
Са друге стране, поједини корисници прихватили су тренд као сатиру, креирајући видео-снимке лажних егзорцизама и крштења.
На Филипинима је неколико црквених званичника осудило овај тренд као богохуљење, позивајући вернике да не тривијализују свете ритуале.
Произвођач Лабубу лутке, компанија Поп Март, до сада није јавно коментарисао контроверзу. Ипак, колекционари су указали на то да је лик креиран 2015. године као део уметничке серије са фантастичном тематиком, коју је осмислио хонгконшки дизајнер Касинг Лунг. Његов дизајн до сада никада није довођен у везу са окултним темама, све до најновије интернет панике.