clear sky
24°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БОГОХУЉЕЊЕ ИЛИ ИГРА? За плишану лутку организују егзорцизме и крштења – поливају је водом и изговарају молитве ХЕШТЕГ LABUBUDEMON БЕЛЕЖИ МИЛИОНСКЕ ПРЕГЛЕДЕ

16.09.2025. 10:09 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
лабубу
Фото: unsplash.com

Плишана лутка Лабубу неочекивано је ове године постала хит на друштвеним мрежама. Међутим, корисници ТикТока широм света отишли су корак даље и почели су да организују лажна крштења популарне лутке, верујући да подсећа на Пазузуа, демона из култног хорор филма „Егзорциста”.

Овај бизаран тренд изазвао је забринутост у јавности, иако етнолози негирају било какво окултно порекло лика. Све је почело крајем августа ове године, када су корисници на друштвеним мрежама повезали Лабубу са древним месопотамским демоном који се појављује у филму Вилијама Фридкина из 1973. године.

Снимци на ТикТоку приказују кориснике како крсте Лабубу лутке, поливају их водом и изговарају молитве.

Феномен се брзо проширио у САД, на Филипинима и у Уједињеном Краљевству, изазивајући истовремено и подсмех и забринутост код људи.

 

 

Шта је изазвало панику и како се тренд проширио?

Паника је настала након што су корисници почели да упоређују визуелне карактеристике Лабубу лутке, које имају уши налик роговима, осмех са оштрим зубима и крупне очи, са Пазузуом у популарној култури. Те тврдње су се убрзо прошириле интернетом, а хаштагови попут #LabubuDemon имају милионске прегледе.

Родитељи широм света изразили су забринутост, а неки су тврдили да играчка у дом доноси лошу енергију.

lutka
Фото: unsplash.com

Са друге стране, поједини корисници прихватили су тренд као сатиру, креирајући видео-снимке лажних егзорцизама и крштења.

На Филипинима је неколико црквених званичника осудило овај тренд као богохуљење, позивајући вернике да не тривијализују свете ритуале.

Произвођач Лабубу лутке, компанија Поп Март, до сада није јавно коментарисао контроверзу. Ипак, колекционари су указали на то да је лик креиран 2015. године као део уметничке серије са фантастичном тематиком, коју је осмислио хонгконшки дизајнер Касинг Лунг. Његов дизајн до сада никада није довођен у везу са окултним темама, све до најновије интернет панике.

Лабубу крштење егзорцисти
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОСЛЕ ЛАБУБУА НОВА ЛУТКА ЗАЛУДЕЛА СВЕТ Повратак Мончичија, хит лутке из осамдесетих
Мончичи

ПОСЛЕ ЛАБУБУА НОВА ЛУТКА ЗАЛУДЕЛА СВЕТ Повратак Мончичија, хит лутке из осамдесетих

04.09.2025. 14:11 14:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТВОРАЦ ЛАБУБУ ЛУТКЕ МЕЂУ 100 НАЈБОГАТИЈИХ НА СВЕТУ Раст његове империје последица велике популарности лутке
Labubu

ТВОРАЦ ЛАБУБУ ЛУТКЕ МЕЂУ 100 НАЈБОГАТИЈИХ НА СВЕТУ Раст његове империје последица велике популарности лутке

28.08.2025. 18:10 18:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) КАКО ЈЕ ЛАБУБУ ЛУТКА ПОСТАЛА ЛОКАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ХИТ Људи спремни да плате 130.000 евра за једну лутку
labubu

(ВИДЕО) КАКО ЈЕ ЛАБУБУ ЛУТКА ПОСТАЛА ЛОКАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ХИТ Људи спремни да плате 130.000 евра за једну лутку

16.07.2025. 10:21 10:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај