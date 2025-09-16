СВАКУ ТРЕЋУ ПЕНЗИЈУ ТРОШИ НА СТРАСТ Ево са колико је новца Лепа једном напунила буђелар
Краљица народне музике Лепа Лукић одувек је имала велику страст према играма на срећу, а једном приликом је, наводно освојила чак 14 милиона динара.
Лепа Лукић била је чест гост у једном косовском ресторану.
– Једно вече добила је чак више од 14 милиона динара. Била је јако срећне руке, па је била страх и трепет за тадашње коцкарске кругове. Ова прича се на Косову препричава на свим славама и окупљањима када је њено име спомене – говори извор.
„Кад одем да се коцкам, то је потрошена мала количина новца”
Иначе, Лепа Лукић је и сама признала да нема ниједан порок осим коцке.
– Не видим зашто би био нечији проблем што ја трошим свој новац? Па ја сам га зарадила, моје је и како ћу да га потрошим. Не видим проблем у томе. Ја у пензији имам доста слободног времена, али сам упркос свему жена која се доста креће и волим да идем где год могу и кад могу – прича Лепа за Блиц, па даље додаје:
– Кад одем да се коцкам, то је обично потрошена нека мала количина новца. Нема ту расипања. Нити пијем, нити пушим, то је код мене баш стриктно. Никад нисте могли да ме видите у кафани како се опијам. То је мисаона именица.
Месечно за коцкање троши 500 евра
Лепа је, наводно, одредила једну од три пензије које прима за страст, па тако за коцку има на располагању неких 500 евра на месечном нивоу.
– Иако то звучи страшно у поређењу колико је трошила док је била у пуној снази, то је за њу смешно. Она се сада само игра, забавно јој је да има неки штек за ту разоноду, па месечно скрцка целу пензију на коцку, а познато је да има неколико пензија. Једну коју је сама зарадила, једну канадску од покојног супруга и националну, коју је, као уметница, добила за посебне заслуге. Лепа обично потроши око 500 евра од пензије до пензије и увек се заустави ту, не убацује више уколико се деси да неки пут почне брутално да губи. Некад и добија, па јој се тај фонд од 500 евра увећа. Све је то забавља, свако има неку занимацију кад оде у пензију, а њој је та – причао је извор близак певачици за домаће медије.