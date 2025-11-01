РЕТРОГРАДНИ МЕРКУР У НОВЕМБРУ 2025. ДОНОСИ ПРОКРЕТ! Овај знак чека финансијски губитак, а некоме стара љубав куца на врата
Од 10. до 29. новембра 2025. Меркур ће последњи пут ове године кренути ретроградно.
Овај астролошки феномен традицинално је повезан са периодима конфузије и застоја. Током овог периода често се јављају стари проблеми, кварови технологије и раскидање договора.
Ипак, ретроградни Меркур има и своју светлу страну, идеалан је тренутак за преиспитивање прошлих одлука и исправљање дугогодишњих грешака.
Шта очекивати од ретроградног Меркура?
Ретроградни Меркур је време када су сви процеси везани за комуникацију, логистику и информације подложни поремећајима.
Најчешће се дешава следеће:
- Кварови уређаја и кућних апарата.
- Грешке у важним документима и уговорима.
- Кашњења у путовањима и слању порука.
- Неспоразуми у комуникацији са колегама и ближњима.
Астропсихолози саветују да се ових дана не плашите, већ да искористите период за "исправљање грешака“. Ово није идеално време за покретање великих пројеката, али јесте одлична прилика да завршите оно што је дуго стајало на чекању.
Утицај по хороскопским знацима
Ован: припремите се на изазове у контактима са иностранством и пословним путовањима.
Бик: будите опрезни у финансијским трансакцијама; после 19. новембра могу се појавити неочекивани људи из прошлости.
Близанци: осећаће напетост у личним односима.
Рак: могући су технички проблеми на послу и изненадна обнова комуникације са бившим колегама или партнерима.
Лав: припремите говоре и презентације – ризик од грешака и неспоразума је висок.
Девица: суочиће се са изазовима око селидбе или промене окружења; после 19. новембра будите посебно опрезни на путу.
Вага: сусрет са старим познаницима, али после 19. новембра могући су неочекивани финансијски трошкови и губици.
Шкорпија: потребно је преиспитати финансијске обавезе.
Стрелац: време интроспективног размишљања и самопроучавања.
Јарац: стари хобији и пројекти могу неочекивано добити нови замах, нарочито у професионалној сфери.
Водолија: продуктивно време за консултације и планирање, али после 19. новембра већи је ризик од грешака у раду.
Рибе: период погодан за преиспитивање каријерних циљева и проналажење иновативних решења кроз сарадњу са истомишљеницима.
Кључне препоруке за новембар
Стручњаци се слажу, најбоље је не започињати ништа фундаментално ново.
Одложите потписивање важних уговора, веће куповине и животне одлуке. Уместо тога, фокусирајте се на сређивање текућих послова, чишћење радног простора и "уредно поспремање“ мисли.
Верујте својој интуицији и искористите период ретроградног Меркура да ставите тачку на старе недовршене задатке и решите питања која сте дуго одлагали.