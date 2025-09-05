ЕВО ЗАШТО ВАМ СЕ СПОРО ПУНИ ТЕЛЕФОН Решење за брже пуњење је у ова три корака
Многи мисле да им батерија слаби јер је телефон старији или зато што се апликације троше у позадини. Међутим, разлог за споро пуњење често није у телефону, већ у кући – у кабловима и пуњачима које користимо.
Највећи проблем су лоши или оштећени УСБ каблови. Kада кабел временом почне да пуца или губи контакт, телефон не добија довољно струје и пуни се знатно спорије. Исто важи и за јефтине каблове који нису оригинални - они могу да пренесу тек део снаге и зато је пуњење споро, без обзира на то који адаптер користите.
Друга честа грешка је коришћење погрешног пуњача. Ако пуните уређај на старом адаптеру од 5 W, а телефон подржава брзо пуњење, никада нећете искористити његов пун капацитет. Људи често користе пуњач који им је "при руци", а то драстично успорава процес.
Kако да убрзате пуњење
Најпре проверите кабл. Ако приметите да се загрева, да се телефон пуни само под одређеним углом или да конектор делује лабаво, време је за замену. Увек користите оригиналне или сертификоване каблове и адаптере који подржавају брзо пуњење вашег модела.
Пуните телефон директно из утичнице, а не преко продужног кабла или лаптопа. Продужни каблови и УСБ портови често не дају довољно снаге, па батерија расте полако иако све делује у реду.
Дакле, није увек до батерије - кривац за споро пуњење врло често је у самом дому. Уз прави кабл и пуњач, разлика се види одмах.