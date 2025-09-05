ИНТЕРНЕТ ВАМ ЈЕ СПОР ЗБОГ ЈЕДНЕ СИТНИЦЕ Решење је у једном дугмету, ЕВО ШТА ТРЕБА ДА ПРИТИСНЕТЕ
Kада интернет почне да кочи, већина одмах криви оператера. Међутим, проблем често лежи у самом рутеру. На њему постоји једно дугме које решава већину проблема са мрежом, а скоро нико га не користи.
Реч је о прекидачу за укључивање и искључивање рутера. Kада га угасите и поново упалите након 10-15 секунди, рутер освежава везу са провајдером, ослобађа меморију од грешака и бира мање загушен канал за емитовање сигнала. То у пракси значи стабилнији сигнал и бржи интернет, нарочито у вечерњим сатима када сви у згради користе мрежу.
Многи корисници овај прекидач игноришу јер им делује сувише једноставно. Ипак, чак и техничка подршка саветује да је прво што треба пробати код проблема са интернетом управо рестарт рутера.
Kада користити овај трик
Ако вам Wи-Фи пуца, ако приметите да се телефон или лаптоп тешко повезују или ако је интернет приметно спорији у односу на јутро, пробајте са гашењем и паљењем рутера. Потребно је свега пар секунди, а разлика може бити огромна.
Важно је и где држите рутер. Ако стоји на поду, иза телевизора или поред зида, сигнал ће увек бити слабији. Најбоље је да рутер буде у центру стана, на висини и без препрека око антена.
Један клик на дугме и мало пажње где стоји уређај могу да буду довољни да интернет проради знатно брже и стабилније.